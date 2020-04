Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli Carlo Bo è stato designato presidente di Confindustria vince così la sfida del voto del consiglio generale di via dell’astronomia con Licia Mattioli presidente di assolombarda ha ottenuto 123 voti 70 invece per la vicepresidente di Confindustria per l’elezione definitiva andrà ora al voto dell’assemblea privata prevista il 20 maggio lo scrittore sepulveda è morto per coronavirus a Oviedo Aveva 70 anni lo riferisce lei perché cita fonti vicine all’autore cileno lo scrittore che ci ha messo di fronte alla grandezza e miseria della storia del Novecento che ha scelto la letteratura per dar voce a chi non ha voce L’uomo delle formidabili passioni ed autore di bestseller che si sentiva cittadino prima che scrittore Luische a marzo era atteso in Italia per parlare di coraggio al Festival dei piccoli e medi editori piulibripiuliberi cancellato per la pandemia è morto oggi a OVS sono 90.000 e oltre le persone morte in Europa di coronavirus secondo un conteggio dell’agenzia France presse telefonerò Berlusconi penso che sul messe sia stato male non serve un genio per dire che se ci infiliamo in un tunnel europeo Senza ritorno l’Unione Europea finirà per privatizzare le nostre strutture sanitarie lo ferma il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa su Facebook fino a 420000 persone potrebbero morire a causa di coronavirus in Giappone se non verranno adottate adeguate misure per contenere la diffusione delle infezioni lo rivela uno studio della commissione istituita dal Ministero della Sanità nipponico che segnala come il picco dei malati si registrerebbe a distanzaSanta giorni Da un’ulteriore espansione dell’agente patogeno in assenza di rigidi provvedimenti di distanziamento sociale La Spagna ha registrato oggi un totale di 182806 casi confermati di covid-19 con un nuovo aumento di contagio i pari o 5183 la cifra più alta dallo scorso IX Aprile gli dicessi salgono a 19131 551 nelle ultime 24 ore lo riferiscono i media locali il jazz italian platform di cui fa parte anche Umbria Jazz con una lettera aperta inviata al chiede indicazioni sul futuro dell’Industria musicale fateci sapere che ne sarà della musica è in sostanza il grido che arriva dalla pelle ho firmato da Marco molendini Presidente dell’Associazione iniziato organizzazioni musicali diffuse sul territorio nazionale l’estate ormai alle porte alla stagione calda della musica il momento più impegnativo per l’offerta è per la quantità di pubblico che vieneFestival di jazz di musica leggera concerti di papera duri negli stadi rassegnerò che stanno quindi aspettando di sapere cosa sarà di loro Vista la situazione è ancora incerta per la fase 2 dell’emergenza sanitaria da coronavirus in atto ed è tutto grazie per l’ascolto appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

