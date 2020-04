Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno per una ripartenza in sicurezza delle attività produttive che l’ipotesi di spalmare il lavoro non sul 5 ma su 7 giorni scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché sul 5 Sono rari in diversi per evitare il l’utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana in consiglio regionale con il ministro boccia abbiamo già iniziato a discutere di quelle che le modalità di apertura che mi ha anticipato che sabato e domenica ci sarà la cabina di regia per parlare di riapertura del paese quanto alla riapertura di aziende e attività produttive non competono Puntualizza fontana e tutte le attività produttive decide esclusivamente il dov’è che mi amazon.it una stima accurata della vicinanza tra dispositivi mobili tramite segnali Bluetooth senza l’uso della Grealizzazione è uno dei Principi cardini pubblicati dalla Commissione Ue ed elaborati in collaborazione con i governi per lo sviluppo delle App di tracciamento della diffusione del virus di installazione delle applicazioni deve essere volontari ferma Bruxelles ribadendo che i dati devono essere trasmessi in forma anonima è aggregata crediti di Piave l’interoperabilità delle App tra stati membri andiamo negli Stati Uniti La senatrice Democratica lì fuori dalla corsa ma non è scusa ancora un suo ingresso la casa bianca visto che sarebbe disposto a correre in ticket con Joe biden con i suoi candidata vice dell’ex Rivale glielo chiederà ti ho detto la stessa ora di una giornalista poco prima aveva ufficializzato il suo in Darkness verbinden come candidato alla presidenza degli Stati Uniti in chiusura torniamo in Italia Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria vince così la sfida del voto del consiglio generale di via dell’astronomia con Licia Mattioli 123 voti per Bonoli 60 per Mattioli nella versione definitiva il 20 maggio non è il momento di gioire sottolinea Bonomilimitatamente in condizioni operative tali per affrontare la sfida tremenda che davanti a noi parlando al consiglio generale a porte chiuse ha poi detto la politica c’è posto ad un clima anche industriale con ingiurie alle imprese che dal sindacato rispondiamo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa