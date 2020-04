Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una sera dalla redazione giovedì 16 aprile in studio Giulia Ferrigno emergenza coronavirus il bilancio di oggi dati possiamo dire positivi spesa però il numero alto di morti calo netto è deciso di ricoverarti aumento dei guariti livello di nuovi contagi misura con il rapporto tra norme impositive tamponi che resta al minimo da inizio epidemia e le ultime 24 ore Purtroppo come dicevamo prima sono morte 525 persone ieri Iscriviti erano stati 578 l’aumento dei malati Ovvero le persone attualmente positive è stato pari a 1189 unità ieri erano state 1127 l’economia del Nord definitivo ma aspettiamo cosa uscire alla Consiglio Europeo ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli secondo cui al momento film essere quello che conosciamo e impone delle condizionalità pericolovideo della Lega Matteo Salvini affermativa Bruxelles senza il voto del Parlamento è fuori legge fondamentale avere il voto prima e non dopo il negoziato in giù e aspetto che qualcuno ai piani alti faccia rispettare la legge e ulteriori sforzi internazionali saranno necessari per contrastare le conseguenze dello scoppio e della diffusione del coronavirus ferma la presidente della BCE Christine lagarde e spiegando che la Banca Centrale Europea sostiene le misure contro la crisi proposte dal Fondo Monetario Internazionale Come prestiti di emergenza e la linea di liquidità a breve termine per i Paesi con fondamentali macroeconomici solidi il consiglio direttivo della BCE è impegnato a fare qualunque cosa necessaria nel suo mandato per aiutare l’eurozona ad uscire da questa crisi lutto nel mondo della letteratura Lo scrittore Luis sepulveda è morto per coronavirus a Oviedo Aveva 70 anni l’autore del cileno era stato ricoverato a fine febbraio dopo avere il contratto il covid-19 in occasione di un Festival della letteratura in Portogallo Lo scrittore risiedeva in Spagnadalle 1997 è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

