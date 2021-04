Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio con il governo valuta il percorso per le riaperture la svolta ai primi di maggio in corso la cabina di regia del governo sui dati covid e le prossime misure Federica non mettiamo da te sulle riaperture non vogliamo lo scontro le regioni propongono dei metri di distanza all’interno di palestre cinema e ristoranti servizio al banco solo fino alle 14 Mario Draghi alle 15 terrà una conferenza stampa e per l’istituto superiore di sanità le reti Nazionale sarebbe sceso 085 la campagna Quindi spera nella arancione dal monitoraggio covid rispetto alla scorsa settimana era a 092 continua la pressione sulle Intensive reparti ospedalieri con tasso di occupazione a livello nazionale al di sopra della soglia critica È probabile che l’Unione Europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti covid con il gruppo farmaceutico astrazenecadedicato oggi dalla ministra francese dell’Industria intervistata la decisione non è stata ancora presa Ma dopo la scelta della Danimarca mercoledì di abbandonare il vaccino ce l’ha più grande probabilità che l’Europa non faccia nuovi ordini la situazione del contagio è molto seria l’ho detto la cancelliera tedesca Angela Berger parlando al bundestag la libera difeso in Parlamento nuova stretta contro il covid a livello nazionale e decisa dal governo che introduce ridetto freno di emergenza un provvedimento definito da Merkel urgente è necessario torniamo in Italia Due persone risultano disperse dopo essere state probabilmente travolte da una valanga che si è staccata questa mattina dallo Jones di Montasio nel versante Nordest tra malborghetto-valbruna e Chiusaforte in provincia di Udine a una quota di circa 2000 m la zona viene formulata in queste ore da Trevi kotteri della Protezione Civile quello sanitario un velivolo giunto dal Veneto con cani da valanga e noi ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa