Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalle redazioni emergenza covid a primo piano Sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi i nuovi dati sul contagio il secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’indice Nazionale scende ancora 0,85 Ascolta settimana era 0,92 ancora pressione sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione la campagna dovrebbe passare da rosso arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta avrebbero rosse Cala il livello generale di rischio alto per la Calabria 4 regioni la scorsa settimana moderato per 16 regioni province autonome basso per Abruzzo Campania Veneto e Bolzano in presenza al 100% a maggio in zona gialla arancione e parallelamente alla riapertura di altre attività nel paese vi fate Sei in vista del prossimo decreto già attivati i tavoli prefettizi pertrasporto pubblico locale nei vari territori dal Sottosegretario all’istruzione torri di Alice il 3 maggio devono tornare in classe e tutte le studentesse e gli studenti Finalmente si parla di riapertura e la scuola che l’Italia è logico via primo giorno utile regalare a tutti gli studenti almeno l’ultimo mese di scuola in presenza l’economia nel 2021 la pressione fiscale scenderà di un punto percentuale rispetto 2020 al 42,1% del PIL e lo si legge nel programma di stabilità allegato al Def Negli anni seguenti atteso calo medio di circa 0,1 punti del PIL all’anno al netto della misura del beneficio dei €100 mensili la pressione fiscale si legge nel documento ma sempre dal 41,3% del 2021 a 40,9 nel 2024 Sono 22 i disegni di legge che saranno collegati alla manovra per il 2022 2000 24V figura anche una ddl delega per riforma fiscale è una seconda delega per riforma giustizia tributaria l’ultima notizia in chiusura rapina nella notte in casagiocatore della Roma Chris smalling A quanto ha preso tre uomini armati entrati nell’abitazione l’hanno costretta ad aprire la cassaforte rubando Rolex e gioielli sarebbe stato sorpreso nel sonno verso le 5 a quanto ricostruito i rapinatori entrati dopo aver divelto una grata della camera da letto nella stanza c’era anche la moglie i tre Li avrebbero minacciati con una pistola davanti al figlio alla madre e alla sorella del calciatore al bagno le immagini delle telecamere di videosorveglianza è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa