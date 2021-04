Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle con un giallo rafforzate l’apertura di tutte le attività di ristorazione porte spettacolo nelle aree a basso contagio all’aperto e con il coprifuoco alle 22 lo si apprende Al termine della cabina di regia Palazzo Chigi da fonti di governo che parlano anche di riaprire scuola università per la stessa data ad eccezione delle zone rosse stamattina la sotto la distruzione Barbara Floridia aveva parlato di riaprire le scuole dal 3 maggio ma perplessità erano state espresse dal Presidente dell’Associazione dei presidi Antonello Giannelli non so come si farà da oggi al 3 maggio con le difficoltà che ci sono Mi sembra problematico riaprire le scuole vedremo i tuoi vaccinatori Ci saranno anche i Biologi dopo l’anamnesi da parte di un medico per loro sarà possibile inoculare le dosi Nei laboratori di analisisenti la campagna vaccinale lo riferisce il presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome che oggi ha firmato assieme al ministro della Salute Roberto Speranza un protocollo Ordine Nazionale dei Biologi l’economia dall’inizio della pandemia la commissione Ue ha provato aiuti di Stato richiesti da Paesi membri pari a 3030 miliardi di euro il 52,5% degli aiuti approvati è stato notificato dalla Germania il 15,3% dall’Italia il 14,4% della Francia seguono la Spagna quando 5,6% Polonia 2,1 al Belgio 1,9 aiuti notificati dagli altri Stati membri si aggirano tra allo 0,01 è il 1,5% di 3030 miliardi stimati sono gli ultimi dati aggiornati al 6 aprile Speriamo di Alitalia perché Air France non si trovava in difficoltà fine 2019 prima della pandemia mentre la compagnia italiana stata costantemente in perdita era un’azienda in difficoltà già Aprile 2019 per questa ragione esclusa dalla possibilità di ricevere aiuti di Stato lo riferisce un portavoce della commissione Ue A proposito di eventuali disparità di trattamento conPer compensare Alitalia per i danni subiti con il covid e la commissione ha approvato gli aiuti concessi dal governo per un valore di 297,15 milioni sulla nuova compagnia ita il negoziato prosegue l’indice del contagio secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute scendi a 0.85 era 0.92 ancora pressioni sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione della Campania dovrebbe passare all’arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta rimarrebbero Rossi cade il livello generale di rischio alto per la Calabria moderato per 16 regioni passo per l’Abruzzo campagna Benetton Bolzano intanto lo è messo l’allarme nel mondo i contagi e morti continuano ad aumentare un tasso preoccupante numero di nuovi casi per settimana è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi si avvicina il tasso più alto di infezione visto finora è tutto grazie per averci seguito le cose tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa