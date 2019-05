Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 07:10

Roma Daily News radiogiornale giovedì 16 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo vorrai massimi da dicembre a 291,7 punti base e poi chiude sotto la soglia di 290 secondo gli analisti il naso dipende dalla minaccia di se venivi sfondare il tetto del 3% del deficit e nervosismo dei mercati è comprensibile alla vigilia delle europee Ma ingiustificato perché gli obiettivi di finanza pubblica del governo sono quelli del Def dice Tria Ma sale l’allarme dalle istituzioni da Palazzo Chigi al Quirinale duello sull’iva intanto nel governo non aumentare la sarà un’impresa difficile dice con te che poi è sicura ma ci riusciremo ma Salvini non ho mai intera c’è anche un fondo per i rimpatri con la donazione iniziali di 2 milioni per il 2019 nella bozza del decreto sicurezza habis che oggi arriverà in consiglio il documento prevede anche una multa da 20000 €50000 per le navi che soccorrono I migrantistretta anche sulle espulsioni degli stranieri condannati con norme che ne facilitano l’esecuzione Donald Trump spiana la strada al divieto di acquisto Di apparecchiature Huawei e zte da parte di società di telecomunicazioni americane accettando di fatto lo scontro con la Cina il presidente americano aspirato Infatti un decreto in cui dichiara l’emergenza nazionale per le minacce ricevute dalla tecnologia americana Huawei e 73 affiliati sono entrato ufficialmente nella lista nera del commercio in America e divertimenti trasporti americano annunciato la sospensione di tutti i voli di linea e commerciali tra Stati Uniti Venezuela la decisione è stata motivata con le crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza visti I disordini nato nel paese sudamericano la governatrice della che ha firmato le norme sull’aborto approvata dal congresso dello Stato le più restrittive d’America diventano legge ho firmato la legge afferma con forza l’idea che ogni vita è preziosa del regalo di Dio Twitter la nuova legge prevede il divietoporto in tutte le circostanze anche in caso di incesto o stupro unica eccezione quando si tratta di salvaguardare la salute della madre previste condanna fino a 99 anni di carcere La Lazio ha battuto ieri sera da 40 x 20 conquistando la sua settima Coppa Italia decisive le reti di milinkovic e Correa Inzaghi la volevamo e ora ce la godiamo Gasperini recrimina manca un rigo inaccettabile pensioni prima della partita fuori dall’olimpico arrestati 5 ultra E questa era l’ultima notizia vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento ti ascolto con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa