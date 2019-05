Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale In studio c’è anche un per i rimpatri con una dotazione iniziale 2 milioni per il 2019 nella bozza del decreto sicurezza habis che oggi arriverà in consiglio il documento prevede anche una multa da 20000 a €50000 per le navi che soccorrono in fretta anche sull’espulsione degli stranieri condannati con norme che ne facilitano l’esecuzione sui tempi del provvedimento tensione tra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è quello delle Infrastrutture Danilo Toninelli che ha detto se ne parla dopo le europee tutto pronto il 23 in consiglio dei ministri invece replicato il vicepremier leghista Cambiamo argomento anticipiamo la pagina sportiva Coppa Italia Atalanta Lazio finisce 02 una grande partita con le reti di milinkovic Savic e coreano in finale conquista il Trofeo Olimpico davanti a 55000 spettatori 24 mila di quaFede atalantina scontri fuori dallo stadio prima della partita tra tifosi e polizia la cronaca lo sciopero dei trasporti proclamata dall’Unione Sindacale di Base per venerdì invece anche il settore ferroviario che protesterà dalle 9 alle 17 Ferrovie dello Stato far sapere che le frecce di Trenitalia circoleranno regolarmente precisando che lo stop non interessa il trasporto ferroviario della Regione Piemonte che è prevista nessuna ripercussione per i treni nazionali sono assicurati tutti i convogli elencati nella tabella pubblicata sul sito di Trenitalia stessa comunicazione la Da italo invitano gli utenti a salutare anche in questo caso il proprio elenco dei premi garantiti la sea-watch tornati mare da pochi giorni a soccorso 75 persone da un gommone a 30 anni 60 km circa dalle coste libiche ad annunciarlo su Twitter la stessa organizzazione che spiega che comune è stato avvistato da un aereo civile di ricognizione Libia Malta Italia Olanda riferisce sea-watch sono stati informatinel Mediterraneo Stanno diminuendo i testimoni e non le partenze si legge nel quiz Torniamo a parlare del caso Huawei il divieto di operare Stati Uniti finirà per danneggiare imprese e consumatori prendendo gli sforzi per sviluppare il 5G così Huawei replica l’iscrizione sua ev70 affiliate nella lista nera del Commercio americano limitare ma non rendere gli Stati Uniti più sicuro più forti Non servirà solo a limitare e gli americani è l’alternativa inferiori ma più costose lasciamo in ritardo e paese nella distribuzione del 5G oltre a creare altre gravi questioni Huawei e un impareggiabile vivere nel 5G Lo standard di ultima generazione della telecomunicazione. Great siamo pronti e desiderosi di misurarsi con il governo americano su effettive misure per assicurare la sicurezza dei prodotti si legge in una nota della compagnia cinese di Schengen limitare i Huawei dal operare negli Stati Uniti danneggerà eventualmente gli interessi delle compagnie e dei consumatori americani in aggiunta Hai ragione vuol diremiglioreranno i diritti di gestione verranno altri gravi questioni legali era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa