Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio può essere ieri volato i massimi da dicembre a 291,7 punti lo spread stamani aperto rialzo a 287 punti secondo gli analisti il balzo del differenziale dipende dalla minaccia di Salvini di sfondare il tetto del 3% del deficit Tria mercati comprensibile Ma ingiustificato gli obiettivi di Finanza sono quelli del detto Ma sale l’allarme da Palazzo Chigi al Quirinale Dov’è lo sull’iva nel governo nomi intera sarà un’impresa difficile dice con te che poi assicura ma ci riusciremo ma Salvini ha sicura non aumenterà scontro aperto tra Stati Uniti e Cina in seguito alla decisione del presidente Trump di vietare l’acquisto di apparecchiature Huawei e zte da parte di società di telecomunicazioni americane l’azienda cinese finita nella lista nera del Commercio americano ha replicato spiegando della norma danneggerà imprese e consumatori prendendo gli sforzi per sviluppare il 5Gun fondo per rimpatri con una dotazione iniziale 2 milioni per il 2019 nella bozza del decreto sicurezza Abis che oggi arriverà in consiglio il documento prevede anche la possibilità di sanzionare da 20.000 a €50000 navi che soccorrono migranti stretta anche sulle espulsioni degli stranieri condannati con norme che ne facilitano l’esecuzione i dati del Viminale calo di quasi il 32% il numero di stranieri ospiti delle strutture di accoglienza gli striscioni se sono colorati in è diverso anzi penso che farò un concorso dello striscione più divertente quello che non mi fa sorridere sono le minacce di morte di violenza Salvini muori spara a Salvini quella non è critica quelle violenze così Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto ieri sera a Campobasso ed alcune domande sulle centinaia di striscioni e parte in città contro la sua visita generale nei primi tre mesi registrato un utile netto di gruppo di 744 milioni 900 del 28 11 x 100 Grazie anche le dismissioni l’utile netto normalizzato è salito a 616 milioni in linea con gli obiettivi del nuovo piano strategicocome il risultato operativo in crescita del 6 9% 1,3 miliardi al massimo del consenso degli analisti stesso discorso per i premi lordi complessivi pari a 18,9 miliardi aumento del 7% Grazie allo sviluppo sia del segmento AB è che bel danno sono stati individuati due escursionisti di 73 e 76 anni bloccati da ieri alle pendici del Monte Cusna sull’Appennino reggiano sorpresi da una tormenta ieri perché ieri dopo l’allarme di due lanciato intorno alle 13 erano state interrotte La scorsa notte per le avverse condizioni meteo i soccorritori erano tornati a cercarle questa mattina una ventina di ordinanze cautelari nei confronti di soggetti accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di droga ed estorsione in corso di esecuzione da stamani da parte dei Carabinieri tra il Veneto e la Puglia L’operazione si svolge tra le province di Verona e Bari e vede i morti centinaia di militari dei comandi provinciali di Verrone Bari Salvini grazie alle forze dell’ordine gli inquirenti un coniglio di Inox creato da Jack Jones Nel 1986 è stato battuto da christie’sNew York per 91,1 milioni di dollari un record per l’opera di un artista vivente Oltre a quanto stabilito lo scorso novembre ad aggiudicarsi l’opera ispirata da un giocattolo gonfiabile per bambini è stato il via Robert Musil il padre del ministro del tesoro americano Steven E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea che torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa