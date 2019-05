Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli scontro aperto tra Stati Uniti d’America Cina in seguito alla decisione del presidente Trump di vietare l’acquisto di apparecchiature Huawei e zte da parte di società di telecomunicazioni americane alla cinese che imita nella lista nera del Commercio statunitense ha replicato spiegando che la norma danneggerà imprese e consumatori frenando gli scorsi per sviluppare il 5G sullo Spread e interviene il ministro dell’economia Tria il nervosismo dei mercati che si legge nelle oscillazioni dello spread del giustificato ma comprensibile alla visita al governo il governo giapponese esorta le aziende del paese a mantenere inorganiche impiegati almeno fino a 70 anni di età per far fronte alla grave carenza di forza lavoro con cui si confronta La Nazione l’esecutivo guidato dal premier shinzo Abe mi prende Inoltre fornire assistenza alle imprese che offronostazione pensionati anche attraverso la formazione di nuove società e tramite il lavoro freelance Dipartimento dei Trasporti americano annunciato la sospensione di tutti i voli di linea e commerciali tra Stati Uniti e Venezuela la decisione motivata con le crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza visti disordine in atto nel paese sudamericano che questo sia l’anno degli zombie della paura sulla Croisette non era in azione fin dalla scelta di cane di aprire con un film dedicato ai non-morti il premio alla carriera alla carrozza d’oro maestro del genere John Carpenter però mangiarlo una coppia nuova la cosa vuoi mai d’autore di un classico firmato Howard Hawks e destinato a spostare i confini dell’ horror quando apparve nel 1982 la Lazio ha vinto la Coppa Italia battendo 2 a 0 l’Atalanta nella finale giocata all’Olimpico bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso ma onore anche alla sala danza ed è tutto grazie dellati diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa