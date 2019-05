Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli azzerata la Giunta di Legnano ai domiciliari il sindaco e l’assessore alle opere pubbliche in carcere l’assessore al bilancio gravi le accuse della procura che parla tra l’altro di scarsissimo Sesto della legalità all’attacco sul tema il vicepremier 5 Stelle Di Maio è chiaro ed evidente che c’è un’emergenza corruzione una Tangentopoli visto che colpisce tutti i partiti e noi dobbiamo arginare questi fenomeni l’eccezionale nevicata fuori stagione hanno costretta a posticipare le aperture dei principali tassi in Alto Adige dopo un inverno particolarmente ricco di precipitazioni in questi giorni si sta lavorando sul passo rombo al confine con l’Austria il passo Stelvio totale e parto per nella neve riesce a formare Morì di 10-12 metri sul passo rombo a 2500 metri di quota si è arrivati a misurare anche 21 metri di altezza della massa nevosa accumulata Dal Benè da quasi 5 miliardi di euro l’anno e la spesa sostenuta di tasca propria dei malati di tumore tra visite mediche trasporti e soggiorni sul luogo di cura farmaci e interventi di chirurgia ricostruttiva emerge dal Undicesimo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici presentato in Senato dalla federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia In occasione della giornata nazionale del malato oncologico i nemici stanno cercando di distruggere la resistenza dell’ Iran attraverso la strategia di massima pressione usando tutte le loro capacità ma ancora una volta saliranno raggiungimento dei loro obiettivi che ho detto il comandante delle guardie della rivoluzione islamica di Terence Hill Maggiore generale o sei in sala Questo è il momento più decisivo della rivoluzione islamica perché il nemico è sceso Nel campo di battaglia Al momento la procura di Milano Fortezza l’eurodeputata Lara Comi finanziamenti illeciti Per un totale di circa €70000 sia i €31000 che avrebbeattraverso la sua società di consulenza dal industriale Bresciano Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia i €38000 che avrebbe incazzato sempre tramite la sua società dall’ente o città metropolitana con l’intermediazione di Gioacchino Caianiello presunto burattinaio del sistema di Mazzetti appalti pilotati finanziamenti emerso dalla Maxi indagine della dda Milanese al vaglio anche un versamento di €40000 da un altro imprenditore è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa