Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli azzerata la Giunta leghista di Legnano ai domiciliari il sindaco e l’assessore alle opere pubbliche in carcere l’assessore al bilancio gravi le accuse della procura che parla tra l’altro disco fisso della legalità all’attacco sul tema corruzione dice primer 5 Stelle Luigi Di Maio è chiaro ed evidente che c’è un’emergenza corruzione una Tangentopoli Ibiza che colpisce tutti i partiti e noi dobbiamo ordinare questi fenomeni e anche il ministro Bonafede interviene non commento mai le indagini in corso al massimo rispetto per l’autonomia della magistratura che deve lavorare in pace ma li levo dice il ministro che in Italia c’è un’emergenza corruzione dalla procura della Lazio della Corte dei Conti aperto un fascicolo esplorativo sui voli effettuati dal vicepremier Matteo Salvini fonti della procura confermano quantooggi dal quotidiano la Repubblica precisando che il fascicolo è in mano il vice procuratore generale Bruno tridico è una strana faccenda Anche perché se è vero che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo per accertare se abbia viaggiato aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei Pini esattamente istituzionali Allora significa che una piccola ombra da chiarire Cioè è bene che lo faccia Salvini e sicuri che lo farà lo sottolineano Fonti autorevoli del 5 stelle in merito alla vicenda dei presunti voli di Stato usati da Salvini per uomo di 73 anni è stato salvato dalla polizia Milano preparava il suo suicidio che aveva annunciato alla moglie dopo aver scoperto in casa un blocco di lettere che lei aveva scambiato 30 anni fa con un suo corteggiatore o amante l’anziano ha trovato la corrispondenza due giorni fa nel loro appartamento in zona Lampugnano e Poco dopo ha provato a lanciarsi dalla finestra i familiari sono riusciti a trattenerlo me ieri è uscito di casa alle 10 con la Chiara intenzione diSì la pizza dopo essere passato a salutare il piglio la moglie di pochi anni più giovane ha provato invano a portarlo e poi chiamato la polizia lo hanno rintracciato in via Lombardini era seduto in auto al caso se aveva la corda con cui aveva deciso di uccidersi la procura di Torino aperto formalmente un fascicolo d’inchiesta sul caso del proiettile destinato alla sindaca Chiara appendino entra c’è stato due giorni fa dalla polizia municipale in comune si procede per minacce aggravate al momento non è possibile tracciare nessun collegamento con la lettera minatoria ricevuta dalla sindaca lo scorso novembre la pista anarchica Inoltre al momento Scusa dall’investigatore un coniglio di Inox creato da Giappone Nel 1986 è stato battuto da christie’s a New York per 91,1 milioni di dollari record per un opera di un artista vivente ad aggiudicarsi l’opera ispirata da un giocattolo gonfiabile per bambini è stato il gallerista Robert il padre della ministro delToro Seduto in sala accanto al collezionista Peter Brandt il coniglio veniva dalla collezione dell’editore Beat on the next New House ed è tutto grazie per averci seguito Buon pomeriggio

