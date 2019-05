Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriele in studio bufera sulla Giunta leghista di Legnano con arresto di sindaco di due assessori il primo cittadino ed un assessore ai domiciliari l’altro in carcere indagini per turbata libertà degli incanti turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale un incarico in cambio di voti tra le contestazioni e la nomina di soggetti amici e conoscenti Ma non tieni duro riconoscenti attraverso spregiudicati e manipolazioni di procedure all’attacco il leader pentastellato Di Maio è chiaro ed evidente che c’è un’emergenza corruzione e alla fai la scelta è tra noi e la Tangentopoli Ibiza fascicolo esplorativo della procura di Lazio della Corte dei Conti sui voli effettuati dal vicepremier Salvini dai 5 Stelle chiedeal Ministro dell’Interno di spiegare sulla vicenda il leader leghista replica nessun abuso nessuna irregolarità nessun volo di stato della polizia per fare comizi Ma sempre per impegni istituzionali Sfido chiunque a dimostrare il contrario ha detto il leader della Lega penso di essere uno dei ministri che costano meno nella storia del Ministero dell’Interno ha detto Salvini concessione superata tecnicamente ma si è a livelli di crescita talmente esigui che pochi credono alla ripresa e c’è la sensazione di sfiducia e paura analisi arriva dalla Confcommercio secondo cui il paese non ha la spinta giusta da parte dei cittadini la crescita economica è più un illusione ottica visto che c’è una fascia tra il 30 e il 40% dei cittadini italiani che non è neppure in grado di dire se questi mi sta ottimista e rispetto ai prossimi sei mesi di vita economica del paese dicono dalla Confcommercio è tutto per il momento Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa