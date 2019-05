Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione in apertura era sulla Giunta leghista di Legnano con l’arresto di sindaco e di due assessori il primo cittadino ed un assessore ai domiciliari l’altro in carcere indagini per turbata libertà degli incanti turbata libertà del procedimento di scelta del contraente corruzione elettorale un incarico in cambio di voti tra le contestazioni e la nomina di soggetti amici e conoscenti manovrabili e in futuro conoscenti attraverso spregiudicata e manipolazioni di procedure all’attacco il leader pentastellato Di Maio è chiaro ed evidente che c’è un’emergenza corruzione e agli europei La scelta è tra noi e la Tangentopoli Pizze ha detto Di Maio intanto si torna a parlare di economia lo spread italiano sopra 270 punti base più del doppio del livello di inizio 2018 prima delle elezioni politicheè l’alto livello del debito espone l’Italia la volatilità del mercato finanziario lo afferma il governatore di bankitalia Visco il quale spiega anche che lo spread inizia a pesare sul costo dei prestiti bancari a famiglie e imprese e mentre il differenziale si attesta a 281 punti il vicepremier Salvini recentemente criticato per le sue parole sui vincoli europei accusa che si stanno dando gli ultimi colpi di coda perché hanno capito che l’Europa può cambiare ha detto il Ministro dell’Interno negli Stati Uniti scontro aperto tra Washington e Pechino in seguito alla decisione del presidente Trump di vietare l’acquisto di apparecchiature Huawei e zte da parte di società di telecomunicazioni americane l’azienda cinese è finita nella lista nera del Commercio americano ha replicato spiegando norma danneggerà impresa e consumatori frenando gli sport per sviluppare il 5G e Pechino accusato Washington di abusare del concetto di sicurezza nazionale utilizzandolo come uno strumentoil protezionismo per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa