Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio accordo governo regioni sulle prossime riaperture accordo sulle linee guida per il post 17 maggio approvato il decreto legge dal 3 giugno sarà possibile anche entrare in Italia solo dai paesi europei quarantena obbligatorio il PIL italiano scendere alle 9 370 per poi rimbalzare del 48 nel 2021 la previsione contenuta in una nota della banca d’Italia sull’impatto della pandemia di covid-19 sull’economia italiana Stati Uniti Nancy pelosi altri 3000 miliardi di aiuti democratici Approvano la camera nuovo pacchetto di aiuti di 3000 miliardi di dollari i repubblicani lo faranno fare al Senato Trump vuole la protezione legale per le imprese contro le cause dei Lavoratori infettati gli elettori repubblicani soddisfatti dal lavoro delle Presidente del Parlamento Europeo di prima col dottoreSound and Journal pronte le istruzioni Europea contrasto della pandemia il ministro Amendola parla di un gruppo socialista decisivo per il voto Berlusconi e Vittoria in linea col partito popolare e che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa