Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è in Carola curva epidemica in Italia Ma i decessi restano ancora sopra quota 200 Ieri si sono registrati 789 nuovi casi in cui peraltro sottratti 55 casi del Lazio riferiti a recuperi di giorni precedenti contro i992 di giovedì per un totale di 200 23885 contagi dall’inizio dell’epidemia con un rapporto positivo i tamponi crollato al 115 x 100 mai così in basso ormai toccata su 100 tamponi fatti quasi 99 risultano negativi invece conta 115 nuovi decessi per coronavirus che portano il totale 15411 il dato si confronta con i 111 di giovedì in caloredi positività scienza 299 dai 522 di giovedì pari In totale 84119 sono stati effettuati 12162 tamponi il numero di nuovi posti pietre più bassi dall’inizio dell’emergenza accordo governo regioni sulle prossime riaperture Conte camminiamo insieme in questa nuova fase accordo con le regioni sulle linee guida sulle riaperture dal 18 maggio approvato il decreto legge dal 3 giugno sarà possibile anche entrare in Italia solo dai paesi europei senza quarantenne obbligatoria Conte ottima collaborazione con le regioni camminiamo insieme in questa nuova fase il PIL italiano scenderà del 9% quest’anno per poi rimbalzare del 48 nel 2021 la previsione contenuta in una nota della banca d’Italia sull’impatto della Fonderia di covid-19 sull’economia e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto

