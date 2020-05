Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale augurio di una buona giornata dalla redazione da Francesco Talent studio l’accordo governo-regioni sulle prossime riaperture Conte camminiamo insieme in questa nuova fase l’accordo con le regioni sulle linee guida devi aperture del 18 maggio approvato il decreto legge dal 3 giugno sarà possibile anche entrare in Italia solo da paesi europei senza quarantenne obbligatoria il premier Conte ottima collaborazione con le regioni camminiamo insieme in questa nuova fase ci sono più di 4 milioni in mezzo alle persone contagiate dal coronavirus nel mondo lariso noto la Johns Hopkins University parlando dei 4 milioni 540 2752 contagia livello globale invece 307396 le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa di complicanze legate al covid-19 essere maggiormente colpiti sono gli Stati Uniti con un milione 443 Mila88 conteggiati 87500 59 morti dei cybercriminali dichiarano di avere documenti sul presidente Donald Trump E minacciano di pubblicarli se non riceve 42 milioni di dollari secondo quanto riporta variety gli hanno postato su Dark web la richiesta di riscatto dopo aver violato il sistema informatico dello studio legale Groupama Shire rubando file Oltre che su Trump su Lady Gaga Madonna Bruce Springsteen Christina Aguilera e Mariah Carey lo scrive laghi Stati Uniti Nancy pelosi altri 3000 miliardi di aiuti democratici approva un nuovo pacchetto di aiuti di 3000 miliardi gialla di Repubblica mi lo faranno saltare al Senato Trump vuole la protezione legale per le imprese contro le cause dei lavoratori in piazza scheletri Repubblica soddisfatti dal lavoro presidente e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa