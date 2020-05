Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il decreto legge sulle riaperture con linee guida uguali per tutte le regioni dal 18 maggio via libera anche a centri commerciali musei su prenotazione shopping con guanti e mascherina dal 3 giugno l’Italia riapre le frontiere con l’Unione Europea per chi Viola le sanzioni che possono andare da €403000 e chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni dal 3 giugno dicevamo l’Italia mi riapre le frontiere con l’Unione Europea la misura Mirafiori prendere i flussi turistici in Italia sono 242 le vittime in 24 ore 789 i nuovi casi perplessità del copasir sulla Apri Muni TrumpAmò vaccini gratis estimati centomila morti negli Stati Uniti entro il primo giugno impennata di contagi nel Brasile si dimette il terzo ministro della Salute in tre settimane anticipa la pagina sportiva dopo lo stop per l’emergenza coronavirus correggo le misure di sicurezza stringenti si ricomincia oggi dalla 26esima giornata con il derby della ruhr alle 15:30 mentre 18:30 è entrato Francoforte Borussia chiude il programma Lunedì alle 20:30 verde Brema Bayern Leverkusen che avremo modo di conoscerci e di farvi ritornare a seguire insieme e torniamo a parlare ancora di coronavirus l’istituto in una nota stiamo parlando dell’ INAIL datore di lavoro risponde penalmente civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la sua responsabilità per Dolo per colpa L’infortunio sul lavoro per covid-19collegato La responsabilità penale civile del datore di lavoro a precisarlo in una nota in l’INAIL dopo dibattito e le proteste delle imprese nate negli ultimi giorni l’INAIL e sottolinea poi che datore di lavoro risponde finalmente civilmente le infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o colta Bergamo e Brescia si candidano insieme a capitale della cultura 2020 3 le città più ferite dalle mia scrive su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori si prendono per mano e scommettono sulla cultura per la loro Rinascita ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa