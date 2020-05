Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli riapertura il 18 maggio dai bar e ristoranti dal negozio alle spiagge cadono molti divieti Ma va rispettata la distanza obbligo Di mascherina se sia più vicini di un metro dal 3 giugno sia gli spostamenti in tutta Italia appello alla Concordia di Conte ripartire più difficile che chiudere il premier Ringrazia collaborazione portentosa traenti tutti in consiglio dei ministri Hanno condiviso la scelta di mettere le regioni alla prova sull’autonomia primi segnali di rischio in fase II massima allerta su Milano il monitoraggio a 12 giorni dalla fine della Dawn l’invito diffusione del virus resta basso ma sommati casi in attesa di tampone si avvicina alla soglia critica in Italia 220 3885e positivi e 31610 morti solo il dieci 20% della popolazione in contatto con il virus decreto rilancio Carlo Messina dal suo punto di osservazione quale CEO della prima Banca del paese Come giudica il decreto rilancio critiche sono piovute sui contenuti e sui ritardi con i quali ha visto la luce visto il contesto emergenziale nel quale stato concepito lo giudico una buona manovra non deve essere facile perché al governo misurarsi con una fase di straordinaria complessità come quella attuale e non solo nel nostro paese il provvedimento può essere migliorato ma trovo che abbia un carattere strategico all’altezza del momento sarà fondamentale per arrivare rapidamente a destinazione le risorse stanziate per il ritorno in palestra in piscina fanno sapere dalla regione Lazio si dovrà aspettare ancora qualche giorno il 25 maggio alla fine del mese ma da lunedì è pronto il via libera gli sport individuali all’aria aperta checontemplano tuo Lollo jogging Nei parchi manovrano ad esempio di sport acquatici kite surf wind surf che maniera diversa alcuni comuni del Litorale hanno già il tennis perché le partite siano disputate uno contro uno il golf è la nautica da diporto saranno consentite le uscite in barca ma non per andare a largo e fare il bagno in comitiva solo per pescare fino alle immersioni non solo nel ordinanza regionale che il governatore del Lazio Nicola Zingaretti firma saranno riaperti gli impianti sportivi ma senza ancora all’uso palestre piscine soprattutto degli spogliatoi che resteranno al momento a utilizza i clienti così come le saune e bagni turchi di fatto Chi vorrà giocare a golf Potrà farlo così come quelli che amano il tennistime ai campi per il calcetto la pallavolo ad esempio resteranno chiusi ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa