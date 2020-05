Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale nuovo Bentrovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus Roma e salva grazie alla serenità e alla severità dei cittadini lo dice Francesco vaia direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani dirò mai abbassare la guardia sarebbe un delitto in questa seconda fase Guai a tornare indietro con l’attenzione alla misure igieniche di distanziamento che abbiamo visto in campo fino ad oggi sarebbe un brutto perché è un momento delicatissimo è importante e riaprire ma occorre farlo con cautela Osservando il massimo della precauzione riaperture da lunedì 18 maggio poi Via via gli altri e si riparte dalla distanza di un metro nei ristoranti Dunque distanza tra i clienti ridotta o m uso di mascherine e poi guanti monouso nei negozi di abbigliamento per toccare la Merfermo scanner nei supermercati e in spiaggia no ai giochi di gruppo sulla questione dei protocolli e delle linee guida è arrivato ieri sera l’ok del governo alle regioni poi provvedimento è stato discusso dal Consiglio dei Ministri bonus €600 scatta in automatico dimenticato il sito dell’Inps le password dello spid filtra il furto dei dati e i presunti attacchi hacker una volta per i lavoratori autonomi ottenere il bonus di €600 l’indennizzo che il governo ha deciso per fronteggiare le difficoltà dovute alla down sarà decisamente semplice dopo aver incazzato con qualche difficoltà di troppo il bonifico di marzo per ottenere quello di aprile non dovranno fare in sostanza nulla per artigiani commercianti professionisti senza Cassa di previdenza per i liberi professionisti con cassa previdenziale autonoma come Architetti ingegneri giornalisti che dichiarano meno di €50000 basterà attendere che l’Inps o la cassa previdenzialeappartenenza versi i €600 che spettano per il mese di aprile la voglia di tagliarsi i capelli è costata carissima quarantena più altri 15 giorni almeno di ricrescita siamo in Sicilia durante il periodo lockdown barbiere di Campofranco piccolo centro della provincia di Caltanissetta si è recato a casa di diversi clienti per il taglio dei capelli e la barba Maura è risultato positivo al coronavirus è una quarantina di persone tutti i clienti sono in quarantena andiamo con il Lido di Venezia prendere il sole in spiaggia non è una necessità indifferibile Per questo motivo qualche giorno fa una signora settantenne del lido è stata multata mentre stava andando a fare il bagno e per questo motivo dovrà pagare €400 la sanzione potrei nota €280 se è la donna la salverà entro 30 giorni senza fare ricorso e pure tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa