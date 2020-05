Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli coronavirus sono strada di Roma interamente covid-19amici seconde case ci sono novità ma anche molte da €3000 per chi trasgredisce e arrivano anche gli spettacoli all’aperto c’è un sì se l’andamento del virus coperte le manifestazioni e gli eventi di spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico Ivi compresi quelli di carattere culturale ludico sportivo e fieristico nonché ogni attività convegnistica o congressuale in luogo pubblico o aperto al pubblico si svolgono ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici sull’emergenza Corona e rossa con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge numero 19 2020 siamo ancora a casa di Silvia Romano c’è stato un blitz dei Ros nel della niente assicurazione per il viaggio in Kenya kg se hanno perquisito per 9 ore la sede della NG Alfano su mandato del PM Sergio condopo lo stesso magistrato che il titolare dell’ inchiesta sul rapimento della cooperante la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina presente in videoconferenza stampa le ordinanze sugli esami di stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti presenti anche il dottor Agostino Miozzo il professor Alberto Villani per illustrare il documento del comitato tecnico scientifico sullo svolgimento degli esami di stato del secondo ciclo in presenza sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF sugli esami di stato sono uscite le ordinanze come sindacato ANIEF ci siamo detti Innanzitutto vigili vigili su cosa succederà perché la cosa che vogliamo evitare che continui si riaccende lavanderia di Francia fino visto che le scuole hanno riaperto e richiuse Noi siamo convinti che gli esami di stato possono rappresentare un’opportunitàper fare ripartire la scuola ma soltanto se rispettiamo tutti i protocolli di sicurezza abbiamo ascoltati i membri del comitato scientifico abbiamo posto loro domande e molto sindacato perché abbiamo L’esperienza di chi da anni insegna nelle nostre scuole le abbiamo raccolte Quindi vogliamo che questo sia inizino se devono essere in presenza e se deve consegnare quello devi partire anche con la scuola in presenza di altre attività che stanno ripartendo a una sola condizione la tutela della Salute degli studenti dei commissari del personale ATA dei dirigenti scolastici grazie anche alle denunce che abbiamo fatto rispetto a quello che non andava una prima circolare INAIL avevi indicato nella responsabilità del datore di lavoro la responsabilità della diffusione anche del contagio delche non si prendono influenza a casa piuttosto che a scuola o al supermercato in giro questo è molto importante perché da più serenità e in un momento in cui comunque i diritti a scuola da scuola mi passa sempre sempre stato accusato delle cose che non funziona sulla sicurezza responsabilità che non dipenda dal personale della scuola quindi questo esame tra l’altro alcune cose che hai chiesto quello di valutare gli studenti su tutto il percorso quindi non sarà una promozione automatica perché sennò significava andare a svilire quelle attività e comunque tenendo conto di questo l’abbiamo detto sempre di tutte le realtà del paese cioè dove gli studenti il personale scolastico era in condizioni di poter distanza ti spetta ai 4 mesi 5 mesi in presenza di precedentemente

