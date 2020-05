Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mancano davvero poche ore al 18 maggio Lunedì vediamo insieme in questa chiacchieratissima fase due cosa prevedono gli allenamenti che entreranno in vigore il distanziamento sociale a tavola a un metro di distanza al bar al mare oppure a casa di amici anche se alcuni esperti di virologia ritengono che la distanza di un metro tra le persone al chiuso è considerato il minimo sindacale Secondigliano i 2 m l’epidemia mostra poi un andamento stagionale sottolineano i medici l’estate aiuta confermano e c’è una diminuzione dei casi le piccole imprese sono soddisfatte per la rotta tracciata dal Consiglio dei Ministri per l’uscita dalla fase di emergenza del covid-19decidono di tirare su la saracinesca fin da subito mentre altre mi invieranno a data da destinarsi la decisione che c’entra una piccola quota di indecisione il governo ha deciso di Intesa con le regioni per il quadro entro il quale muoversi per le riaperture è un tema Degli spostamenti e centrale quello delle attività produttive a partire dal 18 maggio le attività economiche devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocollo linee guida idonea a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni delle province autonome nel rispetto dei Principi contenuti nelle linee guida nazionali ha spiegato Palazzo Chigi la nota posto riunione parliamo di scuola perché l’apertura e ormai posticipato a settembre con le regioni lavoriamo per stabilire la data di inizio del prossimo anno scolastico spiega la ministra Lucia Azzolina dice di portare gli studenti a scuola e Tutti nello stesso primo giorno intanto il test per il rientro tra i banchi tra la maturità che viene confermata in presenza compatibilmente con l’allenamentodal 17 giugno la prova sarà un colloquio orale che durerà un’ora e tutto per il momento Grazie per averci seguito dei Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa