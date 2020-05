Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’informazione emergenza coronavirus il bollettino di oggi è un nuovo minimo dopo oltre due mesi il conteggio drammatico dei morti tocca livelli più bassi da domenica 8 marzo la vigilia di look da uno del paese mai dopo quel giorno le vittime quotidiani erano scese sotto le 170 con il piccolo di 969 morti il 27 marzo oggi le vittime sono state 153 così come in continua e costante diminuzione che il dato dei malati Io non est in terapia intensiva ritornerà ti con sintomi un isolamento domiciliare figuriti hanno superato i 120.000 e continuano a crescere le ciglia di duemila persone al giorno così come ti riduce costantemente la platea delle persone attualmente positive degli 875 tamponi positivi rilevati oggi Firenze nei dati della ProtezioneLa maggior parte sono sempre in Lombardia e cerca di ripartire lunedì sera la data di inizio il 18 maggio ci si potrà muovere all’interno della propria regione di residenza senza dover giustificare lo spostamento tra le regole da rispettare per il contenimento del contagio sono ancora tante e riguardano soprattutto il mantenimento della distanza tra le persone l’obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile stare lontani almeno un metro In alcune circostanze al bar e al ristorante in albergo a fare acquisti si potrà fare sport all’aperto e andare nei parchi tagliarsi i capelli curare la persona andare dall’estetista e vedere gli amici si potrà anche andare al mare ma bisognerà osservare tutte le prescrizioni e soprattutto rimanere a casa se si ha la febbre oltre i 37 gradi e mezzo oppure altri sintomi sospetti quando poi osservate le misure di igiene raccomandato dagli esperti lavarsi spesso le mani usare il disinfettante Soprattutto dopo aver maneggiato contanti oppure oggetti non toccarsi il naso bocca occhi e luoghi chiusi bisognerà indossare la mascherina In molti casi anche i guanti le linee guida sono state stabilite Ma se l’indice di contagiopotremmo essere riviste allentate dal 3 giugno infine gli spostamenti Trano consentiti in tutta Italia anche per aggiungere le seconde case fuori regione e alberghi e altre strutture aperte via libera ai viaggi all’estero sempre che gli altri paesi consentano il nostro ingresso come Unica condizione di fronte al peggioramento della curva impedire logica arriveranno abbiamo di scuola perché l’apertura ormai posticipata settembre con le regioni lavoriamo per stabilire la data di inizio del prossimo anno scolastico spiegala ministro Lucia Azzolina 20 lo dice di portare gli studenti a scuola e Tutti nello stesso giorno ma intanto il test per il rientro tra i banchi tra la maturità che viene confermata in presenza compatibilmente con l’andamento del contagio dal 18 al 7 giugno la prova sarà un colloquio orale che durerà un’ora È tutto per il momento Grazie per averci seguito dei Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa