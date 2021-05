Ultime Notizie Roma del 16-05-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio li torna tutta in zona gialla ad eccezione della Val d’Aosta che resta arancione il ministro della Salute speranza firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore il 17 maggio firmato anche lo stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea la curva indica una progressiva decrescita ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro secondo cui c’è l’idea di arrivare progressivamente a superare la misura delle coprifuoco negli ultimi dati 7567 positivi in Italia 24 ore 182 i decessi tasso di positività al 2,5% intanto La Corte dei Conti ha firmato il decreto che attivava i fondi per la bionda e romanache non riceverà quindi i 81 milioni di euro promessi da Invitalia Lo scorso gennaio uno stop preventivo che di fatto blocca il provvedimento Attendiamo la motivazione spiegano Fonti del ministero dello sviluppo intanto modifica al piano vaccinale con il commissario figliuolo che annunciato più dosi di astrazeneca le regioni del nord Italia previsti bilanciamenti tra regioni in modo da usare tutte le dosi del vaccino Anglo svedese Lazio chiede 100 mila dosi inutilizzate di astrazeneca bertolaso Annuncia il 2 Giugno La Lombardia aprire le vaccinazioni per 16 anni ventinovenni sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini che era imputato con l’accusa di sequestro di persona lo ha deciso il Gup di Catania conclusione dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti al centro del provvedimento nei confronti dell’allora Ministro dell’Interno i ritardi nello sbarco nel luglio del 2019 di Centotu non migranti della nave della Guardia Costiera italiana nel porto di Augusta Italia l’unico paese europeo dove la sinistra ha mandato a processo un ministro non per reati corruttivi ma per scelte di governo è stato il commento di Salvini Cambiamo argomento incontro tra Mario Draghi l’inviato speciale del presidente americano per il clima John Kerry è ribadita la stretta collaborazione tra Italia e Stati Uniti per affrontare Con efficacia e l’emergenza climatica La sfida della decarbonizzazione Grazie per l’impegno nelle nostre sfide comuni in vista del G20 cop26 la leadership dell’Italia e cruciale per affrontare la crisi climatica scrive su Twitter curry è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa