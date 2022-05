Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale lunedì 16 maggio Buongiorno da Francesco Vitale in studio la Finlandia ha chiesto ufficialmente l’ingresso nella nato per la Premiere mare in La minaccia nucleare molto seria ed Helsinki non può più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia e stando da soli domani potrebbe essere il turno della Svezia superato il no della Turchia che chiede però di interrompere il sostegno al pkk oggi a Bruxelles in riunione dei ministri europei di essere sul ucraina da sciogliere il nodo sulla imbarco al petrolio Russo Mario Polo acciaieria totale sotto un poco costante persino delle bombe al fosforo secondo autorità locali Gli ultimi difensori delle città ormai allo stremo si preparano la battaglia finale sono pronti al peggio l’offensiva dombas ha perso slancio è rimasta significativamente indietro rispetto i piani e mo se avrebbe perso fino a un terzo delle truppe secondo intelligence britannica settimana dedicata per il governo la maggioranza sotto tensione sullevedrai che la prova del parlamento ma Di Maio rassicura il MoVimento 5 Stelle molto responsabile oggi il decreto che inabissa Montecitorio per la fiducia letto Domani riunisce la direzione del PD pensioni in Forza Italia per la decisione di Berlusconi di nominare ronzulli commissario regionale in Lombardia altre due sparatorie altri morti negli Stati Uniti dopo la strage suprematista nel superamento di Buffalo nel sud della California sessantenni di origine asiatica sparati in chiesa di lacuna Wood con un bilancio di un morto e quattro feriti in Texas vicino a Huston una ditta e fra 5 uomini si è trasformato in tragedia con 2 morti e 3 feriti partono oggi gli incentivi sulle auto e moto verdi con applicazione del decreto che prevede sconti fino a €5000 una boccata d’ossigeno per il mercato ha messo a dura prova dalla guerra e dalla carenza di materie prime in aprire le vendite hanno subito un crollo del 33% rispetto allo stesso mese del 2021 del 44 4% sui livelli pre-covid Sport sarà la prossima e ultima giornata di campionato di assegnare lo scudetto ieri il Milan ha battuto 20 l’Atalanta e l’Inter ha risposto vincendo 3 aCagliari Il Napoli ha battuto 30 e mandato in Genoa Bologna Sassuolo 13 salva la Sampdoria che oggi ospita la Fiorentina stasera in campo anche Juventus Lazio per il MotoGP doppietta Ducati in Francia the Djokovic vince gli internazionali e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

