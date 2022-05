Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio le attività della casa automobilistica francese Renault in Russia sono da oggi di proprietà dello Stato Russo lo rende noto il Ministero dell’Industria di mosche non comunicato l’annuncio segui ritiro della Renault dal paese in seguito dell’Ucraina sono stati firmati accordi per il trasferimento di asset rossi del gruppo Renault alla Federazione Russa al governo di Mosca afferma il Ministero in una nota la Cina chiede alla fine delle interferenze negli affari interni risposta alle dichiarazioni di sabato dei ministri degli esteri del G7 A proposito delle tensioni su telegram delle violazioni dei diritti umani dello shengen del Tibet la stretta su un Kong contro i cinesi orientali e meridionali l’avviso Pechino di non assistere la Russia nel invasione dell’Ucraina voglio sottolineare che gli affari legati e Taiwan e Hong Kong sono puramente affari interni delle cine non tolleranointerferenze di forze esterne dice il portavoce dell’ambasciata cinese a Londra settimana dedicata per il governo la maggioranza sotto tensione per gli aiuti a chi è vedrai che la prova del parlamento ma Di Maio rassicura il MoVimento 5 Stelle è molto responsabile oggi il decreto che in Abyss a Montecitorio per la fiducia Letta domani riunisce la direzione del PD tensioni in Forza Italia per la decisione di Berlusconi di nominare Licia ronzulli commissario in Lombardia due sparatorie altri morti negli Stati Uniti dopo la strage suprematista nel supermercato di Buffalo nel sud della California un sessantenne di origini asiatiche sperato in una chiesa di Laguna Woods con un bilancio di un morto e quattro feriti in Texas vicino giusto Non avete fra 5 uomini si è trasformata in tragedia con 2 morti e 3 feriti e andiamo a parlare di cucina lo facciamo con il nostro chef Piero Cantore sentiamo che cosa ci consiglia questa settimana appuntamento dedicato a un morso di sapore G in giro perquesta nostra rubrica dedicata al mangiare bene in giro un po’ per l’Italia un morso di sapore perché ogni piatto ha un gusto particolare Oggi voglio andare in Emilia Romagna Precisamente a Bologna con le tagliatelle alla bolognese Io le adoro è un piatto Gustosissimo per le tagliatelle alla bolognese tagliatelle devono essere rigorosamente al luogo e fatte in casa o meglio meglio se fa Pensa anche se presenta un pastificio L’importante è che siano tagliatelle all’uovo bisogna usare carne di manzo e bisogna ingrassare la nostra padella con Della pancetta tagliata molto Pina questo ci permettepiù gusto alle alle nostre nostra bolognese Mi raccomando bisogna usare poco pomodoro e le verdure prima devono essere ben tostate con la con il grasso della pancetta così da insaporire po’ il tutto Ricordatevi Quando fate della bolognese prima inserite la pancetta tagliata a cubetti quando si è ben rosolato e croccanti zzata Dopodiché tagliata la con un coltello inserita la insieme alle verdure che avete tagliato sedano carote cipolla cade tagliato in maniera con la Mi raccomando pezzettini piccoli così da croccanti izzare il tutto e vi dico il ragù da proprio da leccare i baffi già mi è venuta l’acquolina in bocca perché le tagliatelle alla bolognese sono un piatto fantastico edaver dato questo morso si sapore in giro per l’Italia a me non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata sempre fisso la vostra sulla mia radio preferita e buon appetito anche a voi Ci risentiamo più tardi restate in nostra compagnia buon ascolto

