Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì se ci mangio al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina in primo piano pratica chiusura di 17 spiagge in Sardegna nella stagione turistica per esercitazioni nato con due provvedimenti vengono chiuse in tutto 17 spiagge le esercitazioni coinvolgeranno migliaia di uomini in arrivo da 7 Paesi con presenza di navi e sottomarini quanto basta per far dichiarare Deputati di alternativa il Ministro della Difesa Guerini ha scambiato la Sardegna teatro di guerra e dovrà spiegare con Quale motivazione chiude al transito e sosta pesca balneazione immersioni 17 zone davanti alle nostre bellissime coste scatenando scenari assurdi con armamenti e truppe da mega esercitazione mare aperto 2022 è in corso trafer legna Sicilia e Puglia fino al 27 Maggio con 65 navi di 7 Nazioni nato circa 4000 uomini impegnati in azione anche l’elicottero e sottoil testo dell’ordinanza chiarisce fino al 27 Maggio nelle zone indicate sono vietati il transito e sosta la navigazione l’ancoraggio di ogni tipologia di unità navali comprese quelle da diporto nonché le immersioni la balneazione la pesca poi l’avviso i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge ritenuti responsabili civilmente penalmente dei danni arrecati alle persone o cose derivanti da loro illecito comportamento Cambiamo argomento il calcio Serie A la finale la lega ha ufficializzato gli orari delle partite della 38a e ultima giornata la volata scudetto fra Milan meno Inter sarà Quindi da domenica prossima Sassuolo Milan e Inter Sampdoria si giocheranno Infatti il 22 maggio alle 18 dopo il successo sul Atalanta il Milan adesso è davvero un passo dalla conquista del diciannovesimo scudetto della sua sto dalla prossima trasferta di Reggio Emilia la squadra di Pioli dovrà tornare con almeno un pareggio per laurearsi campione d’Italia naturalmente ai rossoneri andrebbe bene anche una sconfitta ma solo nel caso in cui l’Inter non batte la Sampdoria la cronacatrova ricoverato in gravi condizioni nell’ ospedale di Perugia un bambino di circa un anno è stato portato al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia più piccolo sono state riscontrate anche alcune lesioni di natura non ancora Chiara secondo quanto risulta dalle prime informazioni acquisite è stata avviata un’indagine per capire quanto successo è il sospetto è che il bambino possa essere stato vittima di maltrattamenti inquirenti coordinati dalla procura del Capoluogo Umbro non escludono al momento alcune ipotesi il bambino è stato portato in ospedale non è chiaro Da chi avvolto in una coperta inzuppata d’acqua Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale l’ultima notizia in chiusura gli hacker russi di chi non sa colpire l’Italia dopo la tac ai fini del serata delle Ministero della Difesa questa volta con un’azione dimostrativa contro la Polizia di Stato che ha visto aumentare in maniera Anomala il traffico degli accessi al suo sito un fenomeno che scrive l’agenzia tiene non se lo stava portando alla saturazione al momento però il sito funziona Io tra quanto avvenuto ci sarebbe proprio il collettivo russo che Rivendica l’azione tu la sua chat di telegram secondo i media stranieri keyleth avrebbe attaccato l’eurovisionil televoto che poi decretato la vittoria dell’Ucraina ma sarebbe stata fermata dalla polizia postale italiana spiegano sempre gli hacker Russi keyleth non ha attaccato l’eurovision Tuttavia a questo punto oggi dichiaro ufficiale a 10 paesi inclusa la menzogna e la polizia italiana il vostro sito ha smesso di funzionare affermano invitando i tecnici informatici italiani a rispondere come hanno fatto per l’eurovision era l’ultima notizia per il informazioni torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa