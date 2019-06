Ultime Notizie Roma del 16-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriele a lui in studio la sindaca di Torino Chiara appendino ha ricevuto un avviso di garanzia Con riferimento alle indagini per la consulenza affidata alla fondazione per il libro al suo ex capo ufficio stampa Luca pasquaretta indagato per peculato l’importo per il lavoro poi non svolto era di €5000 lordi che lui restituita solo te possono tranquilla e quando In settimana verrà ascoltato dai PM loro tutti gli elementi mio possesso di mia conoscenza per difendermi da questa ipotesi e trovare la correttezza del mio operato ha detto alla sindaco di Torino il caos provocato dall’ indagine sulle procura spinto il governo a mettere mano alla riforma della Giustizia mercoledì il guardasigilli Alfonso Bonafede incontrerà la ministra Giulia Bongiornotavolo siederà anche Giuseppe Conte per il presidente del consiglio sarà un modo per farsi carico di un altro fronte di scontro tra gli alleati in alcune intercettazioni Luca Lotti sostiene di aver formato il Quirinale sulla vicenda è falso replica al Colle intanto Erminia evidenza le intercettazioni provano che ero un ostacolo e ancora Braccio di Ferro sulla Sea Watch al limite delle acque territoriali italiane al largo di Lampedusa Matteo Salvini firma in base al nuovo decreto sicurezza il divieto di ingresso stop ai complici di scafisti e trafficanti scrive su Twitter può restare lì fino a capodanno aggiunge il Ministro dell’Interno il Viminale autorizza lo sbarco di 10 migranti tre minori tre donne di cui due incinta due accompagnatori e altri due uomini malati in Libia non torneremo dice l’equipaggio della o NG è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa