Ultime Notizie Roma del 16-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione e Luigi in studio papa Francesco a Camerino in provincia di Macerata quest’oggi ha visitato le famiglie colpite dal terremoto di 3 anni fa al suo arrivo nel centro sportivo dell’università di Camerino e locale caldaia è stato accolto dell’ arcivescovo di Camerino San Severino Marche Monsignor Francesco Massara nel presidente della regione Marche Luca ceriscioli dal prefetto di Macerata io sarò lì dal presidente della provincia di Macerata Antonio Pettinari nonché dal sindaco di Camerino Sandro Sborgia e poi ancora il rettore dell’università di Camerino Claudio Pettinari prima tappa della visita del Papa sono state le sai le strutture abitative emergenziali in località Cortine poi la Santa Messa celebrata in cattedrale l’India da oggi imporrà darsi28 prodotti statunitensi tra cui mandorle e mele le misure alcune addirittura del 70% sono una risposta rifiuto di Washington di esentare il paese da tariffe più alte sono in stazione di acciaio ed alluminio lo rende noto la BBC all’inizio di questo mese il presidente degli Stati Uniti trav anche annunciato che gli Stati Uniti si stanno ritirando dal Trattato commerciale preferenziale con Lidia ad Hong Kong ci sono comunque tenute le manifestazioni annunciate contro la controversa legge sulle tradizioni in Cina nonostante la sospensione sine die del dibattito sul provvedimento la governatrice carilah ma ha detto che la decisione di sospendere la discussione è stata presa Alla luce di quanto successo e come governo responsabile in riferimento alle proteste e scontri di Piazza dei giorni scorsi gli attivisti fanno sapere che le manifestazioni andranno avanti fino al ritiro definitivo della legge andiamo in chiusura parliamo di precariato nella scuola L’intesasindacati governo non libera l’assunzione in ruolo di migliaia di docenti abilitati precarie supplenti perannya occorre riaprire le Gae ed estendere il doppio canale di reclutamento alle graduatorie Istituto Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF abbiamo già visto questa storia la prima vista Puoi cercarmi la prima fermata del 6 anni fa 7 anni fa non sono già detto che non è vero che ora soccorso dei soldi nella loro di tornare allo scorso un concorso riservato per il personale abilitato solo se prendi le fantasie ruoli Anzi sono convinti che questa proposta non farà altro che aumentare il numero dei supplenti tutto questo in contrasto con la normativa europea è anche una giurisprudenza Europeaabbinamenti Che cos’è italiano per l’abuso dei contratti Ci sono migliaia di euro di risarcimenti ANIEF solo in due o tre anni ha raccolto più di 5 minuti giusto sempre ricorrere quando si ha un diritto non si riapriranno le Gae se non ti farei in modo che mi ha chiesto anche il doppio canale di reclutamento vengo spesso a Istituto che devono essere trasformati in provinciali e non pagate la piccola scelta delle 10:15 scuole per fortuna si provano non è così davanti ai giudici del lavoro e del 20-25 €30000 ogni tre cariche fare ricorso della redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa