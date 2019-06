Ultime Notizie Roma del 16-06-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione brilla Luigi in studio a Torino la sindaco Chiara appendino ha ricevuto un avviso di garanzia Con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla fondazione per il libro alla sua ex capo ufficio stampa Luca pasquaretta indagato per peculato l’importo per il lavoro poi non svolto era di €5000 lordi che lui restituire a suo tempo sono tranquilla e quando in settimana verrò ascoltata dai PM offrirò loro tutti gli elementi mio possesso è di mia conoscenza per difendermi da questa ipotesi e trovare la correttezza del mio operato ha detto la appendi il caos nelle GSM provoca dall’indagine sulle procure ha spinto il governo a mettere mano alla riforma della Giustizia mercoledì il guardasigilli Alfonso Bonafede incontrerà la ministra Bongiorno al tavoloanche il premier Giuseppe Conte per il presidente del consiglio sarà un modo per farsi carico di un altro fronte di scontro tra gli alleati di governo intanto sul caso Sea Watch e ancora Braccio di Ferro La Nave ferma il limite delle acque territoriali italiane davanti a Lampedusa il ministro Matteo Salvini era firmato in base al nuovo decreto sicurezza il divieto di ingresso nelle acque italiane Stoppa i complici di scafisti trafficanti ha scritto in un tweet può restare lì fino a capodanno poi aggiunto il Viminale autorizzato Comunque lo sbarco di 10 migranti 3 minori di cui due incinta due accompagnatore due uomini malati in Libia non torneremo dice l’equipaggio della o n g nella scuola adesso la categoria dei collaboratori scolastici soffre lungo tempo la mancanza di un sistema Tico processo di assunzione stabile di anno in anno migliaia di a te educatore collaboratori scolastici vengono confermati nei loro posti di lavoro senza alcuna prospettivadi lungo termine anche qui essere precario resta una modalità endemica per continuare a lavorare ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF Certamente correndo fino a un’ingiustizia quella foto della stabilizzazione del Grillo 12000 LSU o comunque esco collaboratori che lavoravano per le cooperative per i servizi essenziali contattare il ruolo di collaboratore scolastico aiutare il lavoro delle scuole e Però è da più di vent’anni che abbiamo 40000 collaboratori scolastici che vengono per fare lo stesso per dirti che per fare il nodo servizio per questo che ci pone dubbi e perplessità e addirittura studio legale utilizzare anche tutti i collaboratori scolastici 70.000 non è giusto che vengono stabilizzati quelli che lavorano per le cooperative invece quelli che hanno lavorato tanto stato vengono lasciati fuoritutti stabilizzati non ci dimentichiamo ci sono anche gli educatori gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che non vengono stabilizzati e tutto questo perché Perché lo stato soltanto sul problemi della categoria della proposta di tutto per rispettare la legge le tutto della redazione Vi auguro buon proseguimento di ascolto

