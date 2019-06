Ultime Notizie Roma del 16-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buonasera della redazione Gabriele Luigi in studio un’enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica lasciato Argentina e Uruguay due intere Nazioni senza corrente e quanto riferisce dal profilo Twitter la società di fornitura elettrica del Sur Argentina secondo la BBC anche parte di Brasile Paraguay sarebbero interessate la popolazione di Argentina Uruguay insieme di circa 48 milioni di persone in questo momento senza elettricità Pasquale grasso si è dimesso da presidente dell’associazione nazionale magistrati dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei gruppi all’interno della NM nel comitato direttivo centrale grasso ha rassegnato le proprie dimissioni come aveva anticipato nel caso avesse avuto sentore di una richiesta in tal sensoascoltato vi comprendo e ovviamente rassegno le mie dimissioni ha detto che è d’Assisi Maria Elena Boschi ha parlato di Lotti e della vicenda doghe del c.s.m. a lui sono i più attacchi da dentro il PD che agli avversari ha affermato l’ex ministra in Sardegna 28 comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco Ye kalo all’affluenza di circa 3 punti rispetto al 2016 a Cagliari ha buttato al 15% la fluenza più alta è stata registrata nei 5 comuni della provincia di Nuoro con il 22 9% seguiti dai 9 della provincia del sud Sardegna con il 22 3% e dai quattro della provincia di Oristano con il 21 e 7 % subito dietro i sette centri del paese con il 19% dove spiccano Sassari ed Alghero con il 17 è 619 9% d’amore commento parliamo adesso di dirigenti scolasticil’accordo per la categoria che fatica ad ottenere i riconoscimenti stipendiali al pari di altri dirigenti della pubblica amministrazione ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico di udir dirigenti scolastici alla rilevazione biometrica come se fosse piuttosto che gli artefici il momento pulsante dell’organizzazione della pubblica amministrazione della scuola ci vediamo che ogni dirigente scolastico dirige 200 300 dipendenti di lui a volte ha più di 2 3000 alunni a scuola forse è perché per quale motivo dovrebbe andare a dimostrare che lavora quando ogni giorno sotto non è una cosa è giusto nei confronti di €1003 anni per una discrepanza rispetto alle arterie della dirigente può dire sta bene Ha fatto bene i conti dirigente scolastici meritano Addirittura €20000 in più all’anno finito di correre in tribunale per dare l’olio giusto riconoscimento è tutto della redazione buona serata

