Ultime Notizie Roma del 16-06-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera della redazione che Luigi in studio c’è stato un enorme blackout in Argentina e Paraguay due paesi rimasti senza corrente elettrica a causa di un guasto nel sistema di interconnessione riferisce che dal suo profilo Twitter la società di fornitura elettrica a del Sur Argentina secondo la BBC anche parti di Brasile Paraguay sarebbero interessate si è dimesso il presidente del Pasquale grasso dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei gruppi all’interno del mm nel comitato direttivo centrale e grasso ha rassegnato le proprie dimissioni come aveva anticipato nel caso avessi avuto sentore di una richiesta in tal senso si è votato in Sardegna per il rinnovo dei Consigli Comunali in 28 comuni della Regione affluenzadi circa 3 punti rispetto al 2016 manifestazioni di Piazza Don Kong marea umana seconda marcia contro la legge sulle tradizioni in Cina raggiunto un numero dei delfini più alto della prima poco più di un milione di persone in piazza la folla ha chiesto le dimissioni della prima governatrice di Hong Kong che arriva i funerali di Zeffirelli scomparso ieri all’età di 96 anni si svolgeranno martedì prossimo 18 giugno nel Duomo di Firenze a officiare il rito sarà l’arcivescovo della città il papà invece a Camerino ha parlato ai terremotati ribadendo tutta la sua vicinanza sono venuto per starmi vicino il rischio che dopo il primo coinvolgimento emotivo viatico la tensione Kali e le promesse finiscano nel dimenticatoio ha detto il pontefice che poi ha visitato anche la zona rossa totalmente disabitata ed è entrato nella chiesa di Santasimbolo del sisma con lo sport in chiusura MotoGP Gran Premio di Catalogna ha vinto Marc Marquez su Honda settima prova del Motomondiale davanti francese Fabio quartararo su Yamaha e Danilo Petrucci su Ducati quarto posto per Rings con azuki Caduti Dovizioso Rossi Vignale e Lorenzo la Juventus invece ha reso noto che Maurizio sarri guiderà la squadra nella prossima stagione sarà l’allenatore del post Allegri è tutto della redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa