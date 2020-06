Ultime Notizie Roma del 16-06-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitalini martedì 16 giugno Secondo giorni di lavori per il progettiamo il rilancio altre 4 settimane di cassa integrazione il ministro del Consiglio dei Ministri ieri a trovare ulteriori 4 settimane di cassa integrazione lavoro al centro della discussione gli Stati Generali ai lavori Hanno preso parte anche i sindacati con te non lasciamo nessuno in dietro è ancora Torniamo a parlare della notizia da parte della quotidiano spagnolo il governo Chavez avrebbe inviato nel 2010 valigia con 3 milioni e mezzo di euro al Consolato venezuelano Milano per finanziare il nero Il MoVimento 5 Stelle il ministro degli Esteri venezuelano In quegli anni era l’attuale presidente Nicolas Maduro il denaro sarebbe arrivato a gianroberto Casaleggio figlio Davide smentisce minaccia quereleil giorno dopo lo scontro tra Alessandro Di Battista è Beppe Grillo che investito 5 Stelle ha reso ancora più evidenti le fratture interne al movimento Luigi Di Maio prova a mediare non c’è da schierarsi da una parte o dall’altra ministro degli Esteri se restiamo uniti questo paese cambia Di Maio Lanciano appello all’unità ma L’obiettivo è disinnescare le possibili ripercussioni negative per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte città di Misano che c’è una crisi economica e ci sono preoccupazioni sul lavoro e per i giovani Io mi voglio dedicare a paese ha detto Di Maio è in vista del referendum costituzionale di settembre detto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo modifiche agli articoli 56 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e l’equivoco di marzo sono slittate a causa della parte mia il segretario del PD e presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti propone una soluzione alternativa in merito alle sedi dove Collocare i seggiuno sforzo per Collocare i seggi elettorali in luoghi separati evitando le aule scolastiche o nelle palestre oppure in altri luoghi pubblici concordando l’ho con sindaci e prefetture bisogna evitare di interrompere il ciclo scolastico ha detto e noi per il momento ci fermiamo qui a voi tutti l’augurio di un buon inizio di giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa