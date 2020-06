Ultime Notizie Roma del 16-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale martedì 16 giugno buona giornata e Ben ritrovati ad colto dalla redazione da Francesco Vitale in studio partiamo dagli Stati Generali Conte non è prevista alcuna patrimoniale approvato il decreto sulla cassa integrazione il dente del consiglio da Villa Pamphili a differenza di altri governi non lasciarmi lavoratori Non consentiamo che siano licenziati e sul mestieri c’è non c’è nessuna necessità ma decideranno le camere poi sul tuo futuro spiega che tornerò al mio lavoro sarò soddisfatto e torniamo a parlare di coronavirus i dati che ci arrivano dalla Protezione Civile 237120 casi totali 26 Morti nelle ultime 24 ore emerge dal nuovo bollettino 34361 in totale le persone decedute il viceministro alla salute sileri a fine anno avreil’agognato vaccino allarme della banca d’Italia covid e sulle Entrate meno 20,4 % ha da vendere E allora dal bollettino di ieri 15 giugno nota una lieve calo dei nuovi casi in Italia 303 contro i 338 di domenica per un totale di 237290 contagi dall’inizio dell’epidemia di questi ben 259 sono in Lombardia che da sola a Somma oltre il 85% dei nuovi casi di tutta la penisola giù i decessi 26 contro il 44 di domenica il numero più basso dal 2 marzo tra le altre notizie approvato in consiglio dei ministri il decreto che permette alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste nel cuore Italia e decreto rilancio di anticipare di ulteriori 4 per il viceministro salute sileri avremo la cognato vaccino entro fine anno al via i centri estivi Attiva la app immuni operativi 25 lo porti italiani aumento di voli a Fiumicino e Malpensaanche in Europa la maggior parte delle restrizioni sugli spostamenti e revocano le restrizioni anche Germania Francia Belgio paesi bassi e Repubblica Ceca in Germania i primi turisti partono per le Baleari la cerimonia degli oscar 2021 slitta da febbraio ad aprile per ritardi dovuti alla pandemia in Cina altri 10 quartieri di Pechino in quarantena che cambiamo argomento è morto il filosofo Giulio giorello aveva 75 anni ricoverato al Policlinico di Milano per coronavirus era stato dimesso da una decina di giorni le sue condizioni ci sarebbero però aggravate Milanese era laureato in filosofia e matematica con Trenitalia perdono grande pensatore mai banale e torniamo all’estero la corte suprema americana vietato licenziare qualcuno perché gay No trans la storica decisione di giudici stabilisce che la legge federale deve tutelare da ogni discriminazione sul lavoro la sentenza afferma che il titolo VII del Civil Right Act del 1964 proteggere un solo dalla discriminazione basata sulla razzolare leggere macchinaper orientamento sessuale sul identità di genere ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto a voi tutti gli auguri di una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa