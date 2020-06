Ultime Notizie Roma del 16-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli a differenza di altri governi No lasciamo i lavoratori non li abbandoniamo per strada Non consentiamo che siano licenziati l’ho detto il premier Giuseppe Conte margine degli Stati Generali Vogliamo riformare gli ammortizzatori sociali e carne se vogliamo riformare uno strumento che si è rivelato farraginoso ha spiegato con te alle opposizioni dico Potremmo rimanere con diversità di posizione di idee non raccogliere il nuovo invito rende la democrazia italiana un po’ singolare dal ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia con un incremento di 303 casi quando si era registrata precedentemente una crescita di 338 il dato della Protezione Civile comprende attualmente positivi vittima È guariti in Lombardia i nuovi contagiati sono 259 in piùal 85,5% dell’aumento in Italia il numero dei casi totali è arrivato a 200 37290 oltre alla provincia di Bolzano sono 8 giorni in cui non si registrano nuovi contagiati Friuli Venezia Giulia Abruzzo Umbria Sardegna Valle d’Aosta Calabria Molise Basilicata Nicolas Maduro avrebbe finanziato nel 2010 il MoVimento 5 Stelle lo afferma il quotidiano spagnolo ai vizi citando un documento classificato dell’intelligenza venezuelana di cui Pubblica una foto su giornale l’attuale presidente del Venezuela Allora ministro degli Esteri avrebbe spedito una valigetta con 3,5 milioni di euro al Consolato venezuelano a lei dedicati a gianroberto Casaleggio per finanziare segretamente il movimento fondato nel 2009 da Beppe Grillo una notizia smentita dal movimento ma anche dall’ambasciata e daConsolato Ma che viene confermata dal giornale è morto a Milano a 65 anni il filosofo Giulio giorello era nato nel capoluogo Lombardo il 14 maggio del 1945 era allievo di Ludovico Geymonat ed è stato il suo successore nella cattedra di filosofia della Scienza all’università statale Milanese la statua di Montanelli giorno era pulito la partita e le operazioni dopo essere stata inventata da vandali con vernice rossa e le scritte razzista e stupratore sono partite le operazioni di pulizia della Statua esposta nel parco a Milano ieri è attivata con un video postato sui social la rivendicazione del gesto da parte di due sigle studentesche vicine al mondo anche agonista Milanese rete studenti Milano e Gli Universitari di lume laboratorio universitario metropolitano ed è tutto per una Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

