Ultime Notizie Roma del 16-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Massimo Carminati uno dei principali protagonisti dell’ inchiesta mafia capitale lascerò il carcere di Oristano e torna libero dopo 3 rigetti da parte della Corte d’Appello l’istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare come meccanismo della contestazione a catena presentata dagli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri stata accolta dal Tribunale della Libertà Carminati esce dal carcere dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione andiamo all’estero la Corea del Nord ha fatto saltare con un’esplosione l’ufficio di collegamento per la Corea del Sud Akai song nel territorio nordcoreano ma vicino al confine lo riferisce il Ministero dell’unificazione sudcoreano citato dall’agenzia Ion app confermando le prime speculazioni precisando che l’esplosione avvenuta alle 14:49 ora localee ora in questo spazio andiamo a parlare di libri lo scrittore bolognese Alessandro Bruni presenta We Were grande uno romanzo intimo anche un’opera di non-fiction che rievoca i tempi della musica in quelle di Seattle quando gruppi come Nirvana Soundgarden Pearl Jam hanno rimescolato le certezze le coscienze dei ragazzi degli anni 90 ne abbiamo parlato con l’autore di un romanzo chiaramente dal taglio generazionale Google c’è una questione interna tasca per attivare e sicuramente questo ce l’hanno passato Sì noi siamo stati grandi Diciamo che è la musica che ha fortemente condizionato da una generazione di ragazzi negli anni 90 e con alcuni protagonisti anche un ragazzo molto sfortunati Mapssicuramente in quel momento musicisti salivano alla ribalta con un approccio molto più nuovo su quello che era stata la musica degli anni 80 precedentemente in qualche modo riproponeva non ascolta di foresta segreta musicale che mancava da un po’ stressante anche il tema del viaggio molto figurativo no se vediamo le descrizioni dei Boschi dell’Appennino tosco-emiliano e capire anche il motivo del viaggio No quasi chiudere un ponte per cercare Forse devi costruire un altro che cosa hai voluto delineare con questo personaggio che si mette in cammino come un vero e proprio pellegrinaggio in movimentola sua quotidianità quella che potrebbe essere la sua normalità e il suo Approdo anche dal punto di vista anagrafico ad un’età in qualche modo di fare che in realtà vengono meno vengono meno perché era il fattore scatenante chiaramente è il suicidio di Chris Cornell che m’ha fatto la sua era musicista già fermato nuovo i 50 anni suonati con una poteva essere molto rassicurante e appagante in realtà questo che morte a un qualche modo e ha riportato a galla tutto Quella che era comunque la grande inquietudine il grande tormento che caratterizzavano il grande questo protagonistaqualche modo di riaffrontare i fantasmi e al tempo stesso cerca di assecondare una sua necessità che quella di scrivere un romanzo una vita romanzo all’interno della storia stessa racconterà i ragazzi e per farlo decide di staccarsi dal lavoro e dalla famiglia non funziona per tutto nella prima pagina quasi circolare c’è un destinatario Secondo te per per questo libro a cui hai pensato a cui è più rivolta sicuramente a tutti quelli come me che dal punto di vista generazionale hanno ascoltato quella musica è innegabile che il riferimento principale non loro un aspetto anche fortemente passionale e noi ci fermiamo qui buono

