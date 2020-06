Ultime Notizie Roma del 16-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura A Pechino sono stati registrati altri 40 casi con il totale dei conteggi che supera quota 100 in 5 giorni almeno 29 comunità locali della capitale sono in down intorno a due In tutto sono circa 90 mila le persone interessate su una popolazione complessiva di oltre 21 milioni di persone La situazione è estremamente grave siamo in una Corsa contro il tempo ha commentato il sindaco di Pechino in Asia la Corea del Nord ha messo in pratica la decisione di distruggere completamente in ufficio di collegamento Inter Coriano nella zona industriale di kaesong ancora in territorio Siriano vicino al confine tagliare tutte le linee di comunicazione tra nord e sud Lorenzo natura Aggiungi a Centrale nordcoreana l’esplosione avvenuta alle 14:50 ora locale immediata lae capisce un risponderemo con permette ad ogni provocazione la distruzione avvenuta Per assicurare che questa gentaglia paghi a caro prezzo per i loro crimini ha precisato l’agenzia facendo riferimento ai rischi dalla Corea del Sud inviano materiale di propaganda verso il nord torniamo in Italia in chiusura l’epidemia di coronavirus a ha fatto salire di oltre un milione i nuovi Poveri Che Nel 2020 hanno bisogno di aiuto anche per mangiare prima Coldiretti osservando un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari confondi distribuiti da associazioni caritatevoli secondo l’Istat nel 2019 erano quasi 1,7 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta il numero complessivo di quasi 4,6 milioni di individui nuovi poveri Nel 2020 sottolinea la Coldiretti ci sono coloro che hanno perso il lavoro più commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidio aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati come pure molti lavoratori a tempo determinato con attivitàcanzone famiglia che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

