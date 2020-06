Ultime Notizie Roma del 16-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrino in apertura andiamo in Inghilterra andiamo del coronavirus perché secondo gli scienziati britannici sarebbe stato trovata una prima cura efficace contro il covid 19 un farmaco antinfiammatorio molto economico il posto nel Regno Unito intorno alle 5 sterline Soprattutto pare efficace contro il contagio come nessun altro medicinale era riuscito finora i risultati comunica una sperimentazione sugli a Mila pazienti contrapposti ad altre 4000 invece non hanno assunto il farmaco sembrano effettivamente sorprendenti il desametasone questo il nome avrebbe salvato la vita di Circa un terzo delle persone contagiate sotto ventilatore polmonare è stato sottoposto il farmaco per la precisione dal 40 al 28% la cronaca torniamo in Italia a Massimo Carminati è uscito dal carcere nessun obbligodimora nessun obbligo di firma a fine marzo aveva già spuntato il tetto massimo dei deserti del reato più grave che gli era stato contestato corruzione ha lasciato il carcere di Oristano e ha evitato di rispondere a qualsiasi domanda ex militante dei nar e poi andato Invia con un taxi ma subito il carcerazione il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha delegato l’ispettorato generale del ministero al Golgi di necessari accertamenti preliminari così fammi sapere fonti di via Arenula della polizia di Roma arrestato diversi appartenenti al clan Casamonica nell’ambito di una vasta operazione antimafia che ha visto l’Impiego di oltre 150 agenti le autorità hanno disposto il sequestro di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro il sindaco di Roma Virginia raggi su Twitter scrive Vittoria per la capitale e per i suoi città di tutto per il momento Grazie per averci seguito di promozione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa