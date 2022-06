Ultime Notizie Roma del 16-06-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 16 giugno Buongiorno da Francesco evitare ma draghi Macron è sciolta arriveranno Stamani in treno a Kiev per ribadire il sostegno al Ucraina contro l’invasione della Russia e tentare di esplorare possibile via d’uscita dal conflitto una missione carica di valore simbolico i leader dei tre principali paesi europei insieme da Denis kikir dovrà la fine negoziare con Mosca secondo il presidente francese aspetta zielinski decidere come deve finire questa guerra ribatte La casa è pronta Intanto il gas anche alleni Plus ridotto del 15% la fede dà il via libera al maggiore rialzo dei tassi di interesse dal 1994 per cercare di temperare un in azione americana schizzata ai massimi da 40 anni non stiamo cercando di durare una ricezione assicura Power of Wall Street ha chiuso ieri sera in netto rialzo bene anche l’apertura oggi delle borse asiatiche o fuori che ierieuropei dopo che la BCE ha deciso di accelerare il completamento dello Scudo anti-spread rinnovato il contratto di lavoro di circa 550 mila dipendenti del servizio sanitario nazionale aumento mensile di €90 indennità di categoria Ok del Consiglio Europeo la Direttiva Europea sul salario minimo con l’Italia espressa Sì in favore dell’adozione della nuova norma Oggi L’intesa arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri del Lavoro Europea Lussemburgo con Orlando ancora 5600000 gli italiani in povertà assoluta dice l’Istat i PM di Roma attendono un’informativa dalle forze dell’ordine intervenute per il Vasto incendio che ha colpito ieri la discarica di Malagrotta già oggi potrebbero aprire un’indagine per capire se si è trattato di un evento doloso quartieri lancia l’allarme rifiuti annuncia per stamani una cabina di regia con anche gli altri operatori governo sotto pressione al Senato sulla riforma della giustizia della ministra cartabia la legata internet Ma Laura boccia l’emendamento su cui il carroccio aveva chiesto lo scrutinio Segreto oggifinale al provvedimento Movimento 5 Stelle al tribunale di Napoli rigetta il ricorso per sospendere lo statuto e la nomina di Conte un diciassettenne ucciso ieri sera a coltellate alla madre di 61 anni al culmine di una lite nel loro appartamento in pieno centro Napoli vedrà oggi il suo avvocato la 23enne che ha ucciso la figlia di 5 anni in Sicilia domani il gip deciderà sulla convalida del fermo atteso il conferimento dell’ autopsia sul corpo della piccola Elena da oggi le mascherine anti covid e saranno raccomandate non più obbligatorie in cinema teatri Palazzetti dello Sport degli esami di maturità resta l’obbligo invece fino a settembre nei presidi sanitari sui mezzi di trasporto tranne che sugli aerei quadro epidemiologico Intanto in peggioramento con l’allentamento della riduzione dei ricoveri oggi bollino arancione per il caldo in sé capoluoghi italiani Bologna Brescia Firenze 2000 Perugia Torino gialli in altri 10 siccità per il poco la pioggia che nel con i giorni mancano 110 giorni le altre intanto diventano sempre più verdi in Trentino la neve dimezzata rispetto alla serie Storytempo oggi c’è allerta Gialla in Abruzzo e Puglia e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa