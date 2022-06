Ultime Notizie Roma del 16-06-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mario Draghi o lo show servono le macro sono arrivati a Chieve per la loro prima visita in Ucraina dall’inizio della guerra incontreranno insieme libero ucraino zielinski per tentare di esplorare possibili vie di uscita dal conto in treno vertici di due ore tra i tre leader Kiev Dove Alla fine negoziare con Mosca dice Macron spetta a decidere come deve finire questa guerra arrivati alla Casa Bianca il Cremlino esclude Per ora un possibile con il presidente ucraino gazprom taglia Intanto il gas anche alleni flussi ridotti del 15% secondo Kiev sono 10 mila i cittadini rimasti sotto le bombe aste Verdone cast ancora cronaca un diciassettenne ucciso ieri sera a coltellate alla madre di 61 anni al culmine di una lite nel loro appartamento in pieno centro il Napoli Martina parte invece la 23enne che ha ucciso la figlia di 5 anni in Sicilia vedere oggi il Savocadomani il gip deciderà sulla convalida del fermo atteso il conferimento dell’autopsia sul corpo della piccola Elena 90 anni di tradizione che guarda al futuro così può essere chiamata l’avventura di una storica dell’aristocrazia commerciale Romana quella degli Arcioni che ieri pomeriggio hanno festeggiato questo traguardo nel loro quartiere generale al centro del nemorenze di Roma con tutta la loro abbiamo incontrato uno dei leader Claudio Arcioni di un successo della nostra attività 1932 nei nostri genitori ha avuto manomano sviluppi facendo un po’ seguendo un po’ le tendenze del mercato l’evoluzione dei tempi sia nei momenti storici come dopoguerra e ricostruzione Come disattivare il discorso ti consumi dagli anni 30 quando è stato aperto oggi sono talmente trasformati però abbiamo sempre seguito i tempi di 90 ccanche ora abbiamo progetti muovere il futuro c’è un episodio particolare in tutto questo percorso che maggiormente la colpisce la commuove Un ricordo magari anche una nostalgia perché tanto è cambiato Roma tanto è cambiato anche degli esercenti anche nel mondo delle enoteche un ricordo è che aggiornamento siamo night Eagle esperienza il nostro padre che era molto legato alla qualità inseguire un intransigente tu la qualità Quindi qua c’è una ricerca costante di prodotti quello che c’è da mento che non delusione che c’è anche molti negozi tradizionali siamo sono scomparsi Roma abbiamo locali omologati che vendono gli stessi prodotti non cerco una ricerca una qualità è cambiato anche il modo di porsi è cambiato anche il vostro tipo di mercato che guarda anche a un tipo di consegne anche al tipo di esigenza del cliente che però ancora oggi ha bisogno di essere consigliato e quindi di tenere ancoratradizione Ma è un discorso di base che il cliente più che va consegnato la segnalati i prodotti sono di qualità le tendenze e dargli notizie merceologiche precipita discorso quello che sono cambiati i consumi dagli anni 30 oggi che c’è prima ti consuma va a casa al meglio il consumo fuori casa finalmente nella famiglia moderna Ma poi tu te la famiglia non c’è più il pranzo non c’è più la cena si mangia l’ora di pranzo personalmente alla Snai che al bar Bistrot è una cena c’è qui sta per questa visione che si dice un po’ la cena ma questa volte sono prodotti non di guardarti la mente questa mo dai Questi freezer e non si fa male il con Calvino Aba dormito quindi dovrebbe il consumatore Roberto esigenza da parte nostra che stiamo nel servizio veloce puntare sempre con prodotti di qualità della tradizione italiana regionale e non farti suggestionare da prodotti non della nostra cultura90 anni sono una bella cifra Qual è l’augurio e soprattutto adesso anche quello che vi fate come famiglia Arcioni guardando avanti Ma gli momenti sono difficili vediamo ancora di esistere al mercato e speriamo avuto delle nuove generazioni siano come le nostre impegnate nel sacrificio perché non si attività oltre che il discorso è già in questo momento le entrate economiche non sono deficiente anche tu non ti rendi darti di più per gli orari ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa