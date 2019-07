Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco studio è scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ai PM di Milano Gianluca savoini il Presidente dell’Associazione lombardia-russia indagato per corruzione internazionale nell’inchiesta del associazione Lombardia Russia e l’inchiesta Su presunti fondi russi alla Lega attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato Salvini parla di savoini Ada vinco io conosco brave persone primo contrario fiducia nelle persone se c’è uno stato di diritto Democratico sia innocente meno che non si venga dimostrato i colpevoli di Battista Salvini è un bugiardo Cambiamo argomento siamo più di qua la nostra squadra è grande include ogni persona che vuole costruire una società più Eco mondo più giusto non staremo zitte ayanna pressley è stata la prima delle 4 debuttato idee progressiste di colore Harrisin una conferenza stampa i tuoi terzisti di Donald Trump contro di loro gli attacchi razzisti di Trump sono l’agenda dei nazionalisti Bianchi le ha fatto è quella collega lì hanno Omar parlato con indosso il copricapo musulmano un giovane greco di 27 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver ucciso sull’isola di Creta una scienziata americana di 59 anni che lavorava per l’istituto tedesco Max Planck di Dresda su Piton il cadavere della donna era stato trovato il 8 luglio scorso i notturni da 6 giorni dalla sua scomparsa il CDA di Ferrovie dello Stato individuato Renzi a Quale partner da affiancare a Delta HF per l’operazione Alitalia Di Maio sottolineato che lo Stato continuerà ad avere la maggioranza assoluta dell’azienda e quindi anche il controllo della newco Ma ha aggiunto che niente nessuno cancellerà I 43 morti del Ponte Morandi sulla revoca della concessione ad autostrade non indietreggiato di un solo centimetro si erano posti nel settembre 2017 lo sgombero di una casa popolare occupata che era destinato una famiglia Eritrea scatenatoCerulli con lancio di alcuni sanpietrini verso le forze dell’ordine per questo quattro militanti del movimento di estrema destra Forza Nuova sono stati condannati dalla seconda sezione penale di Roma i giudici hanno inflitto 4 anni leader Giuliano Castellino dopo la sentenza ha fatto il saluto romano verso alcuni militanti che hanno risposto niente da fare per i due azzurri impegnati nella 10 km in acque libere mondiali di nuoto in giù in Corea del sud e Gregorio Paltrinieri ha chiuso al sesto posto Mentre Mario d’azzurro solo IX piazzamenti che consentono Comunque due italiani di qualificarsi per le olimpiadi di Tokyo era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa