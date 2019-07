Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla lezione da Francesco Vitale in studio ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ai PM di Milano Gianluca savoini il presidente dell’ Associazione Lombardia Russia indagato per corruzione internazionale in un’inchiesta Su presunti di russi alla Lega attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato Salvini parla di Savigno ed amico Io conosco brave persone Fino a prova contraria io ho fiducia nelle persone se c’è uno stato di diritto Democratico sì e no c’è anche meno che non si venga dimostrati colpetto di Di Battista Salvini è un bugiardo siamo più di 4 nostra squadra è grande include ogni persona che vuole costruire una società più equa un mondo più giusto non saremo lì ayanna pressley è stata la prima delle quattro deputati dm progressisti di colore rispondere in una conferenza stampa i tuoi interessi di Donald Trump contro di loro gli attacchi razzisti di Trump sono leggenda di nazionalitàgli ha fatto Eco la collega Ivan Omar parlando con un copricapo musulmano Cambiamo argomento i militari del comando provinciale di Cremona hanno arrestato 4 persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe online frode fiscale e riciclaggio sequestrati beni per un milione e mezzo di euro le indagini hanno scoperto un gruppo che attraverso siti di vendita online truffa migliaia di ignari clienti una scossa di terremoto Sottomarina una profondità di 91 chilometri è stata registrata Indonesia secondo quanto rilevato da Us geological Survey la magnitudo è stata bene. 7 un tempio Indù nell’isola di Bali avrebbe riportato alcuni danni così come alcune case a banyuwangi non è stato diramato alcun allarme Tsunami portiamo ancora pagina si erano posti nel settembre 2017 lo sgombero di una casa popolare occupata che era destinato una famiglia Eritrea scatenando tafferugli con lancio di alcuni sanpietrini verso le forze dell’ordine per questo quattro militanti del movimento di estrema destraForza Nuova sono stati condannati dalla seconda sezione penale di Roma i giudici hanno inflitto 4 anni e leader Giuliano Castellino dopo la sentenza fatto il saluto romano verso alcuni militanti che hanno risposto niente da fare per Lido Azzurro impegnati nella 10 km in acque libere mondiali di nuoto di guancia o in Corea del Sud Gregorio Paltrinieri al chiuso al sesto posto Mentre Mario zanzurro solo IX piazzamenti che consentono Comunque due italiani di qualificarsi per le olimpiadi di Tokyo 2020 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

