Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata da una redazione Francesco Vitale in studio e Atlantia il partner scelto da Ferrovie dello Stato per l’operazione Alitalia il CDA di Ferrovie dello Stato valutate le manifestazioni di interesse pervenute dopo 4 ore di riunione individuato la società Benetton come partner da affiancare a delta Airlines al MEF Ferrovie dello Stato italiane si legge in una nota inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un piano industriale gli altri elementi deve entrare offerta scelta di Ferrovie dello Stato e quindi le altre tre offerte arrivati ovvero quelle del gruppo Toto di Claudio Lotito del patrono a Bianca German and french Movies la proposta di Atlantide è stata ritenuta da Ferrovie dello Stato in Mediobanca la solita dal punto di vista finanziario industriale soddisfatto il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio un grande risultato Perde ancora di politica mentre Fonti del MoVimento 5 Stelle annunciouna proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti prosegue a Milano l’inchiesta sul caso dei presunti fondi russi alla Lega Gianluca savoini l’uomo al centro della vicenda indagato per corruzione internazionale davanti PMT avvalso della facoltà di non rispondere prima dell’interrogatorio in procura si è tenuto un lungo vertice tra PM nell’ufficio del procuratore aggiunto Fabio Di Pasquale per fare il punto sulle nei prossimi giorni verrà sentito anche l’avvocato Gianluca Miranda e probabilmente anche il consigliere di Salvini Claudio D’Amico che come è scritto in una nota di Palazzo Chigi avrebbe sollecitato la presenza di tavolini al forum italiano con Putin e Conte parlando di savoini D’Amico intervista TV Salvini ha precisato io conosco brave persone Fino a prova contraria almeno che non si dimostri che qualcuno ha fatto qualcosa fuori posto io ho fiducia nelle se c’è uno stato di diritto liberale Democratico sia Innocenti A meno che non ti venga dimostrato i colpevoli ha detto è l’ora la cronaca Barricata e roghi per impedirlo sgombero del palazzo occupato in via Cardinal Domenico Capranica Primavalle a Roma ai quali gli agenti in assetto antisommossa hanno risposto con il getto degli idranti prima di lasciare le abitazioni gli occupanti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti che sono riuscita a riportare la calma le operazioni di sgombero Si sono concluse in tutto si comprano tre arresti e diverse denunce voltiamo ancora pagina andiamo all’estero una scossa di terremoto sottomarino a una profondità di 91 chilometri è stata registrata di Indonesia secondo quanto rilevato dagli Us geological Survey l’istituto geologico americana la magnitudo è stata di 5.7 epicentro a 40 chilometri da Reggio sull’isola di Giava sisma è stato avvertito anche nella vicina isola di Bali dove un tempio Indù avrebbe riportato alcuni danni così come alcune case banyuwangi non è stato dire Marco però alcun allarme tsunami non è ancora noto Qui si sono registrati feriti oppure morti cambiamo ancora argomento torniamo in Italia i militari delprovinciale di Cremona hanno arrestato 4 persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe online frode fiscale e riciclaggio sequestrati beni per un milione e mezzo di euro le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria coordinata dalla Procura di Cremona hanno scoperto un gruppo che attraverso siti di vendite online ha truffato migliaia di ignari clienti le attività vedono impegnate oltre 150 finanziari nelle province di Torino Brescia Milano Piacenza Genova Mantova Parma e Verona era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa