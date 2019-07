Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio vogliamo che la manovra economica sia molto anticipato vogliamo definirli punti tra luglio e agosto e vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini e prendo il volo con le parti sociali al Viminale secondo quanto riportano fonti sindacali e datoriali che partecipano all’incontro Salvini avrebbe anche detto che si tratta dell’inizio di un percorso annunciando un secondo round tornare in decina di giorni Comunque è l’inizio di un percorso non vogliamo sostituirci al Presidente del Consiglio ha aggiunto Cambiamo argomento è durato meno di un’ora di interrogatorio di Gianluca savoini presidente dell’ Associazione Lombardia Russia davanti ai piani Milano Gaetano rute Sergio Spadaro Savona indagato per corruzione internazionale relazione all’incontro del 18 ottobre con due interlocutori italiani in Russia l’hotel Metropol di Monza e ai presunti fondi rusticicambiamo ancora argomento il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato italiano e valutate le conferme di interesse pervenute individuato Atlantica Quale partner da affiancare a delta Airlines e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’operazione Alitalia Ferrovie dello Stato italiano e si legge in una nota inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un piano industriale gli altri elementi dell’eventuale offerta Volpiano ancora pagina auto trascinate dalla Furia dell’acqua D’Avola è una tromba marina nel Lido di Noto è stata falcidiata dal maltempo la zona sud della provincia di Siracusa dove Dalle prime ore di ieri pomeriggio sono registrati forti disagi i problemi maggiori ad Avola dove una forte mareggiata investito Contrada mare vecchio e dove l’acqua ha invaso la carreggiata lungo il litorale trascinando alcune auto in sosta fortunatamente tutte senza passeggeri la protezione civile ha diramato l’allerta gialla per le prossime 24 ore al lavoro nelle zone maggiormente colpite dal maltempo ci sono già gli uomini delle forze dell’ordine Che della stessa Protezione Civilecambiamo ancora argomento una scossa di terremoto sottomarino a una profondità di 91 km è stata registrata Indonesia secondo quanto rilevato dagli u.s. geological Survey la magnitudo è stata di 5 gradi. è un tempio Indù nell’isola di Bali avrebbe riportato alcuni danni così come alcune case a banyuwangi non è stato diramato alcun allarme Tsunami era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa