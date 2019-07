Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale un giorno della redazione ha appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Ursula von der leyen la candidata designata dai 28 dell’Unione Europea alla presidenza della commissione europea oggi pomeriggio si sottoporrà al voto del parlamento di Strasburgo sulla sua nomina ieri nel suo ultimo giro di consultazioni la candidata si è giocata al tutto per tutta la ricerca dei voti necessari per essere confermata dal Parlamento Europeo i numeri sono in bilico Ma alla fine la ministra tedesca dovrebbe farcela è la previsione che si fa tra i corridoi dell’Europa camera con i due partiti di governo in Italia 5 Stelle che pur non facendo parte della maggioranza Strasburgo sarebbero orientati a votare a favore ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere aistrati di Milano Gianluca savoini il presidente dell’ Associazione Lombardia Russia indagato per corruzione internazionale nell’ inchiesta Su presunti fondi russi alla Lega attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato Salvini parla di Savoia ed amico Io conosco brave persone Fino a prova contraria io ho fiducia nelle persone se c’è uno stato di diritto monocratico Sei innocente A meno che non si venga dimostrato i colpevoli queste le parole di Salvini definito bugiardo dal pentastellato dibattista sicurezza dei lavoratori all’interno dello stabilimento Tarantino non è barattabile la vita delle persone non è barattabile lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio in un posto su Facebook Rivolgendosi ad arcelormittal al termine del tavolo con l’azienda ai sindacati Il ministro aggiunto che l’azienda ha assicurato che farà un maggiore sforzo negli investimenti in manutenzione sicurezza utilizzandocuratore al momento in cassa integrazione Se necessario assicurato il ministro sulla situazione Ilva di Taranto scossa di terremoto Sottomarina ad una profondità di 91 chilometri è stata registrata in Indonesia secondo quanto Rilevato dal Us geological surveys la magnitudo è stata di 5. 7 gradi della scala Richter un tempio Indù nell’isola di Bali avrebbe riportato alcuni danni così come alcune case a Bagno wangi non è stato diramato alcun allarme Tsunami Sporting chiusura mondiali di nuoto niente da fare per i due azzurri impegnati nella 10 km in acque libere mondiali di Higuain giù in quella del Sud Gregorio Paltrinieri ha chiuso al sesto posto Mentre Mario sanzullo solo piazzamenti che consentono Comunque due italiani di qualificarsi per le olimpiadi di Tokyo 2020 è tutto della redazione più buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa