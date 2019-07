Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio l’Europa va rafforzata chi la vuole far fiorire mi avrà dalla sua parte ma che vuole indebolire questa Europa troverai me una dura nemica queste le parole della Candida designata dai 28 dell’Unione Europea alla presidenza della commissione europea Ursula von der leyen nel discorso al Parlamento Europeo in vista del voto di questo pomeriggio voglio garantire che non escono sociale di mercato ogni persona che lavora a tempo pieno posso avere un salario minimo che garantisca una vita dignitosa detto la candidata secondo cui il mare c’è obbligo di salvare le vite ma bisogna ridurre la migrazione regolare lotta contro Gli scafisti ha detto la bonder Le Iene che si dice sollevata per non avere il sostegno dei sovranisti il Ministro dell’Interno Matteo Salviniai Prefetti una circolare con cui chiede una relazione sulla presenza di insediamenti Rom Sinti e Camminanti in Italia entro due settimane l’obiettivo sottolinea Viminale è quello di avere un quadro chiaro sui campi abusivi per predisporre un piano di sgomberi nella circolare del ministero sottolinea la necessità di porre l’attenzione sulle situazioni di illegalità e degrado che frequentemente si registrano negli insediamenti specie quelli abusivi e che spesso configurano un concetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica la polizia norvegese arrestato il mullah krekar su richiesta delle autorità Italiane a seguito della sentenza emessa ieri dal tribunale di Bolzano lo riferisce Lara di Bolzano citando le autorità norvegese nel processo a carico di saged istilah Corte d’Assise al condannato a 12 anni di carcere cercare considerato il capo spirituale della cellula jihadistasmantellata nell’autunno del 2015 a seguito delle indagini del Ros di Trento da 30 anni che vive in Norvegia è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

