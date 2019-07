Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio sarò nemica di chi vuole indebolire l’Unione Europea queste parole della candidata designata dai 28 dell’UE alla presidenza della commissione europea Ursula von der leyen nel discorso che ha tenuto questa mattina davanti al Parlamento Europeo in vista del voto di questo pomeriggio sulla sua nomina voglio garantire che in una economia sociale di mercato ogni persona che lavora a tempo pieno possa avere un salario minimo che garantisca una vita dignitosa ha detto la candidata secondo cui in mare c’è l’obbligo di salvare le vite Ma bisogna anche la migrazione irregolare e lottare contro Gli scafisti Maddalena si dice sollevata per non aver il sostegno dei sovranisti ero disposta a garantire una proroga per la brexitcaso servisse per motivi vari serenità in questa mattina il consiglio di amministrazione di Astaldi per prendere atto della nuova offerta ricevuta da Salini Impregilo necessaria per chiudere la procedura concorsuale da quanto si apprende il dossier con la nuova offerta verrà presentato in tribunale con la richiesta di un nuovo rinvio al primo agosto per la presentazione del Piano definitivo Salini Impregilo Infatti ricevuto ieri solo una conferma non vincolante da cassa depositi e prestiti dalle banche coinvolte nell’operazione con impegno ad ottenere il via libera vincolante delle parti entro il primo di agosto l’obiettivo di Salini Impregilo con l’offerta lassù Astaldi e consolidare la posizione nel settore grandi opere e in quello delle costruzioni un uomo Bresciano ha tentato di uccidere a martellate la moglie e la figlia è caduta a Coccaglio il 59enne stato arrestato dai carabinieri nel garage l’uomo aveva anche alcune taniche di benzina che non c’è Screw devono esserela casa la moglie di 51 anni e la figlia di 21 hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale a lanciare l’allarme è stato il figlio della coppia che abita al piano inferiore per il momento è tutto Ti auguro una buon proseguimento di ascolto

