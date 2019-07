Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi Pinna studio in apertura la politica con le parole di Matteo Salvini in Parlamento Certo che ci vado nel lavoro ci vado due volte a settimana e per il time durante il quale rispondo su tutto lo scibile umano sempre queste le parole in risposta a chi a Genova gli ha chiesto se andrà in Parlamento a riferire sub inchiesta sui fondi russi alla Lega Quanto al tavolo con i sindacati al Viminale non è stato uno sgarbo istituzionale perché facciamo qualcosa di utile all’Italia al governo raccogliamo idee proposte e suggerimenti prepariamo un taglio delle tasse che è fondamentale per questo paese che spero l’Europa ci lasci fare ha detto Salvi Per quanto riguarda il caso savoini ha parlato l’avvocato Lara Pellegrini difensore di Gianluca savoini quando sarà depositatoVicolo del Pubblico Ministero e avremo modo di studiare leccarti e renderemo l’interrogatorio ha detto l’avvocato il leghista Presidente dell’Associazione Lombarda Russia è indagato per corruzione internazionale ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati che lo avevano convocato non c’è necessità di sentire Salvini sono indagini lunghe e difficili ha detto il procuratore nel pomeriggio di oggi il Parlamento Europeo voterà sulla nomina di Ursula von der leyen alla guida della commissione europea questa mattina nel suo discorso ha detto che vuole indebolire questa Europa Troverà in una dura nemica su Alitalia parla il ministro dello sviluppo economico Di Maio La cosa che mi sta più a cuore che seguiremo il piano industriale e Perché l’Italia ci permette in maniera fondamentale di orientare le politiche turistiche del paese queste le parole del vicepremier il rilancio deve essere vero per creare nuove non meno opportunitàil ministro Toninelli dice nessuno dica che solitaria è cambiata la linea su autostrada e niente passi indietro aggiunto il Ministro dei Trasporti è tutto per il momento Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa