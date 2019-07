Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio l’Istat Ha rivisto al ribasso la stima dell’inflazione al giugno 2019 fino a un tasso dello 0 7% La stima preliminare era più 08 per l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività sale dello 0% rispetto al mese precedente si consolida il quadro di bassa inflazione che caratterizza L’Italia ha detto lista un commento carrello della spesa In frenata più 0 e 2% terrorismo la polizia norvegese arrestato il mullah krekar su richiesta delle autorità Italiane a seguito della sentenza emessa ieri dal tribunale di Bolzano nel processo a carico di sei già visti La Corte d’Assise ha condannato il mullah krekar a 12 anni di carcere cercare considerato il capo spirituale della cellula giallistasmantellata nell’autunno del 2015 a seguito dell’indagine del Ros di Trento da 30 anni vive in Norvegia sono stati arrestati per poi essere estradati oltre al nulla altri tre dei condannati inaugurato nuovo Hub logistico di Poste Italiane a Bologna è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il percorso di Poste sottolinea che l’innovazione non è nemica del lavoro Ha detto il capo dello Stato di 135000 dipendenti di Poste Italiane Lo dimostrano così come il contributo di ampia dimensione che posta e fornisce al PIL del nostro paese di miliardi di euro l’anno Matera capitale europea della cultura 2019 in città il boom turistico è stato registrato già nel 2018 lo rileva un’indagine della CNA turismo e commercio e arrivi in complessivi negli esercizi ricettivi sono ammontati ad oltre 614 Mila con un incremento di quasi il 20% rispettoal 2017 le presenze a un milione 860 Mila con un aumento del 5 8% è davvero rimarchevole il contributo alla crescita dei turisti stranieri + 20 47% il ora arrivi più 15:47 % le loro presenze è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa