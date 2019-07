Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale fondamento con informazione Buon pomeriggio redazione in studio Giuliano Ferrigno quando sarà depositato il fascicolo del Pubblico Ministero e avremo modo di studiare le carte renderemo l’interrogatorio l’ha detto l’avvocato Lara Pellegrini difensore di Gianluca savoini leghista presidente della associazione Lombardia Russia indagato per corruzione internazionale che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati che avevano convocato Al momento stiamo discutendo di un’inchiesta giornalistica trasferire in sede giudiziaria noi preferiamo confrontarci sulle prove raccolte dai PM aggiunto il legale il procuratore greco afferma non c’è necessità di sentire Salvini sono indagini lunghe e difficili Cambiamo argomento l’Europa rafforza te chi la vuole fare fiorire mi avrà dalla sua parte ma chi vuole indebolire questo Europa troverà n 1 dura nevica così la candidata designata dai 28 alla presidenza della commissione europea culturaLe iene nel discorso al Parlamento Europeo in vista del voto Voglio garantire che in un’economia sociale di mercato ogni persona che lavora a tempo pieno posso avere un salario minimo che garantisca una vita dignitosa ha detto la candidata secondo me c’è l’obbligo di salvare le vite fa bisogna ridurre la migrazione irregolare lotta contro Gli scafisti quando è lei Viene si dice Inoltre sollevata per non avere il sostegno dei sovranisti Movimento 5 Stelle Strasburgo annunci Matteo Salvini dice ok per conferma la nota agli scafisti Economia La cosa che mi sappia quale che seguiremo il piano industriale perché Alitalia ci permette in maniera fondamentale di orientare le politiche turistiche del paese così il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio il rilancio aggiunto deve essere vero per creare nuovi e non meno opportunità occupazionali Toninelli a ferma nessuno dica che l’Italia è cambiata la linea autostrade niente passo indietro essere in chiusura la polizia norvegese arrestato richiesta delle autorità Italiane a seguito della sentenza emessa ieri dal tribunale di Bolzano mullah krekarprocesso a carico di seggi adisty La Corte d’Assise lo ha condannato a 12 anni di carcere Creta è considerato il capo spirituale della cellula jihadista smantellata nell’autunno 2015 a seguito delle indagini dei Ros di Trento da 30 anni vive in Norvegia sono stati arrestati per poi essere trattati oltre al nulla altri 3 dei condannati è tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa